Giunta regionale, il gruppo ‘Insieme per il Molise’ al Comune di Isernia rivendica un posto per Iorio

Il monito indirizzato al presidente Donato Toma: “Un riconoscimento a un leader indiscusso e indiscutibile, che darebbe all'esecutivo un’impronta di serietà e competenza”

ISERNIA. Mentre il neo riammesso consigliere regionale Michele Iorio ‘cerca casa’ nel centrodestra, il gruppo consiliare di Palazzo San Francesco a Isernia, a lui riconducibile, ossia ‘Insieme per il Molise’, esulta per il pronunciamento della Cassazione sul caso ‘Zuccheropoli’ e, dunque, per il ritorno in pista dell’ex governatore. E subito lancia l’endorsement per un posto in Giunta da destinare al proprio leader.

“Un ritorno dovuto per il risultato raggiunto lo scorso 25 settembre”: affermano i fedelissimi Irma Barbato, Enrico Caranci, Maria Maddalena Cocozza, Gianluca Di Pasquale, Rita Di Pilla, Elisabetta Lancellotta, Tiziana Pizzi, Domenico Chiacchiari, Pietro Paolo Di Perna, Emanuela Guglielmi, Giuseppe Lombardozzi.

“Dal punto di vista politico – scrivono in una nota - questa sentenza arriva in un momento importante per la Regione Molise, il cui governo potrà godere e usufruire della competenza di chi ha già governato per oltre un decennio, senza nulla togliere agli attuali esponenti regionali. E sarà utile alla nuova classe politica per prendere provvedimenti che possano andare a favore dei cittadini e della nostra terra”.

Di qui il monito al governatore: “Ci auguriamo pertanto che il presidente Donato Toma possa fare, ora, quella scelta che gli è stata impedita al momento della composizione del suo esecutivo, riconoscendo a Michele Iorio il ruolo che, per rispetto e storia, si deve a un indiscusso e indiscutibile leader politico. Una decisione che darebbe alla giunta regionale un’impronta di serietà e competenza agli occhi dei molisani, della politica molisana e dei rappresentanti politici nazionali di centrodestra. Motivo per cui – conclude la nota - da Palazzo San Francesco sosteniamo con forza un ingresso di Michele Iorio nell’esecutivo del governatore Toma, con l’obiettivo di dare seguito e impulso al programma del centrodestra e contribuire alla soluzione dei problemi della nostra regione”.

