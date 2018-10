QuotidianaMente: il simulatore di realtà virtuale a sostegno della disabilità

Potenziare l’autonomia delle persone diversamente abili attraverso l’uso della tecnologia virtuale, questo l’obiettivo del progetto predisposto dalla Regione Molise



CAMPOBASSO. Presentato questa mattina nella sala parlamentino di Palazzo Vitale ‘QuotidianaMente’, il progetto della Regione Molise finanziato dal Ministero della Salute che mira rendere quanto più vivibile la quotidianità a persone con forme di disabilità. “Il progetto – ha spiegato Alberta De Lisio, direttore della programmazione socio-sanitaria della Regione- consiste in un percorso di empowerment: potenziamento di tutto ciò che può essere utile ad un disabile nella vita di tutti i giorni.

Con il simulatore virtuale, infatti, la persona può migliorare la pratica di quei gesti utili alla propria quotidianità, limitando ad esempio i rischi di incidenti domestici , migliorando azioni abituali che sembrano scontate ma non lo sono. Lo strumento migliora l’ inclusione sociale e l’autonomia – conclude De Lisio – crediamo che queste tecnologie possano portare vantaggi in questa direzione”.

In sala si è dato prova di ciò che lo strumento virtuale è in grado di fare grazie alla tecnologia predisposta dall’azienda ETT-People and Technology. Lo stesso direttore del servizio programmazione ETT Michelangelo Della Rocca ha sperimentato lo strumento indossandolo e testandone le capacità.

Il simulatore proietta virtualmente il soggetto che lo indossa all’interno di una stanza, quale può essere una cucina, una camera da letto, un bagno. La persona può muoversi fisicamente all’interno della stanza virtuale, spostando mobili, aprendo rubinetti dell’acqua, fornelli della cucina e così via, allenando quindi la manualità dei gesti quotidiani all’interno della propria abitazione.

“Abbiamo potuto constatare l’importanza di tale strumento virtuale- il commento del presidente della Regione Donato Toma -il Ministero della Salute ha finanziato il progetto con 40 mila euro, pochi in realtà, ma è stata brava la dirigente Alberto De Lisio la quale è riuscita con poche risorse a realizzare tutto ciò. Ringrazio anche l’azienda ETT- People Technology per essersi messa a disposizione nella creazione di questo dispositivo”.

Presenti in sala anche i ragazzi dell’AIPD: Associazione italiana persone down, i quali già hanno potuto sperimentare in parte il simulatore di realtà virtuale.

