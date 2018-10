Chiusura del viadotto Sente: la Regione stanzia oltre 1 milione di euro per la viabilità alternativa

I tempi per riaprire i viadotti sarebbero troppo lunghi, la Giunta decide di finanziare il ripristino di strade fino ad oggi dimenticate



CAMPOBASSO. I disagi per gli automobilisti che devono raggiungere l’Abruzzo dalla provincia di Isernia continuano. La chiusura dei viadotti Sente e Verrino preoccupa l’intero territorio regionale, che già di infrastrutture soffre da tempo. Una situazione certamente allarmante alla quale la Regione ha deciso di far fronte attraverso l’utilizzo di risorse utili all’adeguamento di percorsi stradali alternativi.

“Nella riunione di di Giunta - ha spiegato il presidente della Regione Donato Toma – abbiamo deciso di predisporre una delibera avente ad oggetto la riprogrammazione dei fondi per la viabilità, recuperando un milione e 150 mila euro per ripristinare e rendere scorrevole la strada alternativa al viadotto Sente e Verrino”.

Su tale ipotesi già si sono espressi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, i quali definivano uno spreco di risorse qualsiasi altra manutenzione che non riguardasse i viadotti. Per i pentastellati la Regione dovrebbe agire in un’unica direzione, cioè sul ripristino del viadotto in questione. Non è dello stesso avviso Toma: “Noi riteniamo – spiega il governatore - che l’intervento sul Sente abbia tempi lunghi per la realizzazione. Nel frattempo c’è un esigenza, quella di dare agli utenti un’alternativa per muoversi liberamente e raggiungere agevolmente l’Abruzzo e viceversa. Queste risorse assicurano un intervento da parte della Provincia di Isernia con investimenti della Regione incentrati sul ripristino immediato dei collegamenti. Abbiamo deliberato – conclude Toma - di intervenire con lavori di messa in sicurezza su due arterie stradali alternative, la Strada provinciale 86, direzione Agnone, e la Strada provinciale 86 Istonia”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale