Sezione primavera a Isernia, al via il bando per la realizzazione del servizio educativo

L’annuncio dell’assessore alle Politiche sociali di palazzo San Francesco Pietro Paolo Di Perna





ISERNIA. L’assessore alle politiche sociali del Comune di Isernia, Pietro Paolo Di Perna, comunica che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse relativa alla realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia, denominato “Sezione Primavera”, per l’anno 2018/19.

Il servizio è rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi e deve prevedere una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 5 e 20 posti-bambino, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni settimanali, per almeno 6 ore al giorno, per 8 mesi consecutivi, nel periodo compreso fra il 1° novembre 2018 e il 31 agosto 2019.

“Secondo precise disposizioni della Regione Molise, i soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse – ha dichiarato l’assessore Di Perna – sono scuole pubbliche e scuole private paritarie; oppure soggetti privati del Terzo Settore con esperienza documentata di almeno un anno, negli ultimi tre anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Possono, inoltre, manifestare interesse i soggetti privati con esperienza documentata in tali servizi di almeno due anni, negli ultimi tre”.

La manifestazione di interesse consiste nel proporre un progetto per la realizzazione, in collaborazione con il Comune, del servizio “Sezione Primavera”. Ogni soggetto interessato può presentare una o più manifestazioni di interesse, per ogni progetto del servizio “Sezione Primavera” che intende realizzare.

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo “schema A” allegato all’avviso pubblico, entro le ore 24 di venerdì 12 ottobre 2018, unicamente attraverso posta elettronica certificata (all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Per ulteriori informazioni, il bando è consultabile sul sito web del Comune di Isernia.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/