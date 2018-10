Nomine, ecco i 'prescelti'. Al Corecom Fabio Talucci, collega di Micone ai tempi di Palazzo Magno

La prima infornata di nomine riguarda anche la Commissione regionale per le pari opportunità, nella quale c'è anche la presidente dell'associazione Liberaluna, Maria Grazia La Selva. Mancano Molise Acque e Arsap: la parola passa al Consiglio regionale. Infondati i rumors che vedrebbero Eleonora Scuncio in pole per l'azienda speciale: le prescrizioni della legge Severino sono chiare, non bisogna aver ricoperto incarichi nei due anni precedenti la nomina.

CAMPOBASSO. All'una e 5 minuti, nelle redazioni, il comunicato ufficiale che mette fine alla ridda di indiscrezioni sulle nomine di alcuni enti regionali e subregionali. Al Corecom, in qualità di presidente, Fabio Talucci, commercialista di Petacciato ed ex vicepresidente della Provincia di Campobasso ai tempi di Rosario De Matteis presidente, nel periodo in cui tra gli scranni di Palazzo Magno sedeva anche l'attuale presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, che ha avocato a sè il potere di nomina per evitare una accusa di abuso di ufficio. Lo stesso Talucci aveva presentato la sua candidatura anche per il CdA di Molise Acque.

Mancano all'appello le nomine relative alla composizione del CdA dell'azienda speciale 'Molise Acque' e al collegio dei revisori dell'Arsap e la motivazione è procedurale: le leggi regionali che riguardano i due enti sono state modificate e quindi le norme sono in prima applicazione.

Per tutti gli altri 16 enti coinvolti, e per i quali il presidente Salvatore Micone ha avocato a sé i poteri, si trattava di rinnovo delle cariche legate, per la decadenza, alla scadenza della legislatura. Nei tre giorni antecedenti anche il termine ultimo per procedere al rinnovo, quindi, il potere - per legge - passa al presidente del Consiglio che deve procedere per non incorrere, come è noto, in una denuncia per abuso d'ufficio.

Le nomine per Molise Acque e Arsap saranno oggetto di una votazione in Consiglio regionale in quanto rientranti in norme in prima applicazione. Sono, comunque, quelle più 'appetibili' anche in termini remunerativi.

Sarebbero infondate le voci su una possibile elezione di Eleonora Scuncio nel CdA dell'azienda speciale Molise Acque: per lei, infatti scatterebbero le prescrizioni della legge Severino che impone ai candidati di non aver ricoperto incarichi nei due anni precedenti la nomina. Come è noto, Eleonora Scuncio ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale fino alla scorsa settimana 'sostituendo' l'ex presidente Iorio.

Ecco tutti i nomi.

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), Catalano Angela e Lavanga Nicola, come membri,e Fabio Talucci come presidente

Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, Bertoni Elena, Del Busso Carmelina, D’Agostino Teresa, De Lisi Benedetta, La Selva Maria Grazia, Lombardozzi Sabrina, Mistichelli Claudia, Pilla Anna Rita, Pasquarelli Carla, Pirolli Antonella, Primiano Francesca, Simeone Rosa, Tortola Mariagrazia, Trentalance Aida, quali componenti;

Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Campobasso, Di Cicco Sergio quale esperto in materia di edilizia ed urbanistica, Felice Angelo e Cocchiarella Alfredo Giulio quali esperti in agricoltura e foreste proposti dall’Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione per la provincia di Isernia, Rosni Roberto quale esperto in materia di edilizia ed urbanistica, Colella Giovanni e Bulmetti Serafino quali esperti in agricoltura e foreste proposti dall’Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo, Carlomagno Alessandra quale esperto del settore e Matteo Paola e Primiani Angelo, quali Consiglieri regionali (uno di maggioranza l’altro di minoranza);

Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST) Giammarino Vincenzo (Presidente), Graziano Giovanni, Robecchi Fernando;

Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Campobasso (EPT), Milella Alessandro (Presidente), Di Vita Giovanni, Iacovelli Nicola quali componenti;

Collegio dei revisori dei conti dell’Ente provinciale del turismo di Isernia (EPT), Santagata Giuseppe (Presidente), Di Mangano Emiliano, Frate Luigi;

Consiglio direttivo dell’Ente parco storico regionale dell’olivo di Venafro, Caravante Ferdinando, Riccitiello Filomeno e Vettese Nicola, quali esperti in materia agricolo-ambientale;

Parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, Pascarella Clemente quale revisore dei conti;

Comitato regionale INPS per il Molise, D’Angelo Valentina quale rappresentante dell’ente Regione;

Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (SERM) della Camera di Commercio del Molise, Pacifico Luca e Cappellari Mauro quali, rispettivamente, membri effettivo e supplente;

Comitato tecnico regionale dello sport, Petti Bruno, Grande Giovanni, Ziccardi Lorena quali esperti;





Consulta per i problemi degli anziani, Pano Patrizia, Scacciavillani Carmine e Vecchiarelli Angelo quali esperti;

Comitato di coordinamento istituzionale, i Consiglieri regionali Romagnuolo Nicola Eugenio, Romagnuolo Aida e De Chirico Fabio;

Comitato regionale di indirizzo ARPAM, i Consiglieri regionali Tedeschi Antonio e Fontana Valerio;

Comitato misto paritetico, i Consiglieri regionali Calenda Filomena, Pallante Quintino, Iorio Angelo Michele, Scarabeo Massimiliano, Greco Andrea, Fanelli Micaela, Facciolla Vittorino, quali rappresentanti effettivi della Regione, e i Consiglieri Regionali Romagnuolo Aida, D’Egidio Armandino, Romagnuolo Nicola Eugenio, Cefaratti Gianluca, Manzo Patrizia, De Chirico Fabio, Fontana Valerio, quali rappresentanti supplenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale