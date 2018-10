Viadotto Sente, verso soluzioni concrete: il M5S al Ministero per le Infrastrutture

I portavoce pentastellati in Consiglio regionale incontrano a Roma il Sottosegretario Dell’Orco e l’onorevole Grippa per tenere alta l’attenzione nazionale sul problema viario che attanaglia Molise e Abruzzo

ROMA/CAMPOBASSO. Un incontro capitolino per risolvere la questione della chiusura del viadotto Sente.

I portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco e Valerio Fontana, hanno incontrato il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell'Orco, insieme alla portavoce alla Camera dei deputati Carmela Grippa, componente della Commissione Trasporti, e ai portavoce regionali abruzzesi Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi.

La delegazione ha sottoposto al sottosegretario la situazione del viadotto Sente-Longo e l’importanza dell’opera viaria per tanti comuni a cavallo tra le regioni Molise e Abruzzo.

“È stato un incontro proficuo, - hanno commentato gli esponenti pentastellati a margine - importante per portare sul tavolo del governo nazionale i disagi di centinaia di cittadini e per parlare di soluzioni concrete. Il MoVimento 5 Stelle è attivo ad ogni livello istituzionale e dialoga costantemente con il governo per trovare la migliore soluzione possibile per i cittadini”.

