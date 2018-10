Nomine Corecom, Assostampa all’attacco: "Ripugnante continuità di metodo"

Nessun tecnico del settore fra i componenti dell’organismo, applicati altri criteri. "E' questo il Molise perdente".

CAMPOBASSO. Giuseppe Di Pietro, presidente dell’Associazione della Stampa del Molise, non le manda a dire. La composizione del Corecom è lo specchio della politica molisana che, a suo dire, “ non riesce a superare le vecchie logiche per individuare i propri rappresentanti negli organismi e nelle aziende partecipate, perpetrando metodi ripugnanti, dannosi e non in linea con i tempi.

Abbiamo condotto l’ennesima battaglia – continua Di Pietro - per far comprendere l’opportunità di avere, tra i Commissari Co.Re.Com., tecnici del settore (docenti universitari, giornalisti, operatori della comunicazione, ecc.), anche per dare un forte segnale, sebbene indiretto, all’editoria locale in crisi profonda. Invece, i partiti hanno preferito applicare altri criteri, ad eccezione del Movimento 5 stelle, che ha accolto la nostra proposta.

E’ questo il Molise perdente dal quale, anche cambiando l’ordine dei 'fattori' non riusciamo ad affrancarci”.

