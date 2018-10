Unimol, slitta al 20 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico: attesa per la visita di Di Maio

È posticipata di dieci giorni la cerimonia presso l’aula magna dell’ateneo a Campobasso, nonostante la concomitanza con l’evento ‘Italia 5 Stelle’ al Circo Massimo, il vicepremier avrebbe confermato la sua presenza

CAMPOBASSO. Per l’indisponibilità dell’ospite d’onore, slitta dal 10 al 20 ottobre prossimo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019 dell’Unimol.

Stando alla comunicazione ufficiale giunta dall’Università del Molise, il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, molto atteso in regione, il giorno 10 sarebbe impegnato in un evento alla presenza del Presidente della Repubblica. Ed ecco che, per non rinunciare alla sua visita, è stata posticipata la cerimonia di dieci giorni.

In quella data, nonostante la coincidenza con il mega evento ‘Italia 5 Stelle’ al Circo Massimo di Roma, il vicepremier pentastellato avrebbe garantito la propria partecipazione.

Appuntamento, dunque, il 20 ottobre alle 10:30 nell’Aula magna dell’ateneo a Campobasso. La prolusione sarà affidata a Francesco Fimmanò, ordinario di Diritto Commerciale.

