Commissario sanità: prende quota il nome di Costantino Gallo, ma lui nega

Il dirigente sanitario, con esperienza in Veneto, in Alto Adige e al dicastero della Salute ma originario del Molise, sarebbe favorito per l'incarico. Tuttavia, fonti ministeriali e il diretto interessato smentiscono l'indiscrezione. Si attendono novità per le prossime ore

CAMPOBASSO. Le indiscrezioni riferiscono di un incontro avvenuto nei giorni scorsi con il Ministro per la Salute Giulia Grillo. Di una disponibilità palesata a rivestire il ruolo di commissario ad acta per la sanità in Molise. E dunque il suo nome diventa sempre più accreditato per l’incarico: si tratta del 54enne Costantino Gallo, con in tasca una laura in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova e, soprattutto, con esperienza dirigenziale di lungo corso nelle aziende sanitarie del Veneto e presso il Ministero stesso della Salute. Ma le sue origini sono proprio in questa terra, ad Ururi, le sue simpatie sarebbero ‘pentastellate’ (come emerge dalla sua pagina fb in cui campeggia anche la foto in apertura, ndr), per un identikit che potrebbe essere giusto per il ruolo ancora ‘vacante’ in Molise.

Il nome di Gallo, tra i tecnici ricercati, non sarebbe l’unico sul tavolo, anche se al momento pre essere il più 'gettonato'. Tuttavia, fonti ministeriali e il diretto interessato smentiscono l'indiscrezione. Il noto dirigente sanitario, attraverso i social, spiega: "Nel colloquio avvenuto a margine dell'incontro tenutosi il 3 ottobre scorso presso il Dicastero della Salute con il ministro Giulia Grillo, si conferma che i temi trattati riguardavano prettamente la sanità altoatesina, mentre non si è fatta alcuna menzione in merito ad un eventuale incarico di commissario ad acta presso la sanità della Regione Molise, ribadendo che non vi sono stati contatti in merito".

Si attendono, a questo punto, novità per le prossime ore.

