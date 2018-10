Isernia, ex lavoratori in lotta pronti alla riconversione: “Non vogliamo elemosine”

Pagina 1 di 2

Illustrata a Palazzo San Francesco la proposta progettuale elaborata dal Led. Presente all’incontro il consigliere regionale Andrea Di Lucente: “Al vostro fianco senza illusioni e false promesse”



ISERNIA. No alle elemosine e neppure all’assistenzialismo. Gli ex lavoratori in lotta sono pronti a mettersi in gioco e reinventarsi un futuro professionale. Ieri mattina a Palazzo San Francesco una delegazione del ‘LeD’ guidata dal portavoce Emilio Izzo ha incontrato a Palazzo San Francesco il sindaco Giacomo d’Apollonio, per illustrare la propria proposta progettuale. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Andrea Di Lucente.

“Gli ex lavoratori in lotta – ha spiegato Izzo - si presentano con un progetto lavorativo il quale, dopo la prima fase di sostegno attraverso il decreto regionale per i lavori socialmente utili, il decreto sulla nuova formazione professionale, il concorso di enti e comuni e una quota parte degli stessi lavoratori, posso poi proseguire con le proprie forze diventando imprenditori di se stessi.

Un progetto sul recupero, la promozione, la comunicazione e, soprattutto, della valorizzazione del patrimonio culturale, turistico ed ambientale della regione Molise, fatto da persone con un bagaglio lavorativo nel campo della moda, dei motori e delle strade provinciali ma con la consapevolezza di doversi aggiornare, riconvertire attraverso un’adeguata formazione, non dimenticando quanto imparato nelle trascorse attività, che comunque saranno utili anche per la nuova avventura.