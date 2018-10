Il ‘partito dei sindaci’ approda in Molise e si prepara alle Amministrative: referente Luigi Valente

La formazione di Pizzarotti e Pascucci approda sul territorio e si organizza per i prossimi appuntamenti elettorali. Primo ad aderire il sindaco di Vinchiaturo che lancia la nuova sfida politica

CAMPOBASSO. Il cosiddetto ‘partito dei sindaci’ Italia in Comune, lanciato dal primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti, mette radici anche in Molise.

Il primo ad aderire è il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente che, insieme ad altri amministratori locali, si prepara ad organizzare sul territorio la neonata formazione, con annessa proposta politica, in vista delle Amministrative di Campobasso e Termoli.

‘Italia in Comune’ nasce da un’idea del Coordinatore nazionale e sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che nel 2014 avvia una rete di scambio di buone pratiche amministrative tra sindaci appunto. Ma oggi prende forma e sostanza per avere un ruolo nella politica nazionale e, di riflesso, locale, partendo dal presupposto “che la competenza e l’esperienza amministrativa siano indispensabili per candidarsi a cariche politiche e assumere validamente il relativo ruolo”.

Il primo cittadino di Vinchiaturo sarà referente del partito in Molise e si appresta a lanciare la sfida ai competitor.



Valente comunica “che il partito non è interessato a partecipare all’imminente competizione per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso, visto che l’Ente Provincia è stato di fatto svuotato delle proprie prerogative e funzioni, oltre a non avere più le minime risorse per poter validamente operare sul territorio. Tuttavia, ringrazia i consiglieri uscenti ed il presidente Battista per essersi assunti i difficili oneri amministrativi e conseguenti responsabilità, con grande spirito di servizio”.

Diversa, invece, la posizione per le Comunali: Italia in Comune Molise presenterà un proprio programma e un proprio candidato sindaco sia nel capoluogo di regione che nella cittadina adriatica.

Al via ora la fase degli incontri e dei confronti sul territorio per strutturarsi. Giungeranno per questo in Molise sia Pizzarotti che Pascucci.

