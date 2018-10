Sanità, rilancio del SS Rosario: siglato un documento per favorire l’accordo di confine tra Molise e Campania

Oggi, alla palazzina Liberty di Venafro, il summit tra amministratori locali delle due regioni, allargato anche al basso Lazio, promosso dal consigliere regionale Antonio Tedeschi (GUARDA IL VIDEO)

VENAFRO. L’obiettivo è quello di “restituire servizi essenziali al territorio”, mediante il rilancio dell’ospedale Santissimo Rosario di Venafro, attraverso la stipula di un accordo di confine tra Molise e Campania. Ed oggi è stato compiuto un primo passo, con la sottoscrizione di un documento che impegna le Regioni ad attivarsi in tal senso.

Su spinta propulsiva del consigliere regionale dei Popolari Antonio Tedeschi, è andato in scena, infatti, presso la Palazzina Liberty, un’importante summit tra gli amministratori molisani, laziali e campani ai vari livelli, “per iniziare a tracciare la strada per un’intesa proficua sul tema della sanità”.

Al tavolo dei ‘relatori’, oltre a Tedeschi, il sindaco di Venafro, i presidenti delle Province di Isernia e Caserta e il governatore del Molise Donato Toma.

In platea oltre trenta sindaci dall’area del Volturno, dal Basso Lazio e dall’Alto Casertano, oltre che i consiglieri regionali Nico Romagnuolo e Armandino D’Egidio per il Molise e Luigi Bosco per la Campania, e l’assessore Vincenzo Niro.

Ad aprire i lavori proprio il promotore dell’iniziativa Antonio Tedeschi che subito ha evidenziato: “L’ospedale Santissimo Rosario è stato da sempre un punto di riferimento per una popolazione di circa 100mila abitanti. Gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Venafro erano per il 45% provenienti dalle regioni limitrofe, andando a rimarcare quanto quel presidio fosse importante per un vasto territorio. Alla luce di ciò siamo giunti alla conclusione che sia necessario un accordo di confine. Sappiamo che la strada non è facile – ha concluso - ma sono gli uomini che cambiano le cose”.

Di qui una serie di interventi da parte di amministratori locali, ma anche di medici del nosocomio venafrano tutti determinati a contribuire al rilancio del presidio ospedaliero ad oggi depauperato dei principali servizi.

A tal fine è stato firmato dai sindaci, come su anticipato, un documento che, partendo dall’Accordo Stato-Regioni in merito ai livelli di assistenza sanitaria e dal Patto per la salute, chiede “alle Regioni Molise e Campania di dare attivazione, di concerto tra loro, all’iter volto alla stipula di un Accordo di confine, che vede beneficiari alcuni territori delle province di Caserta ed Isernia, finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari essenziali, in particolare Pronto Soccorso e Rianimazione, presso l’ospedale Santissimo Rosario di Venafro”.

Sul punto, non senza una nota polemica sull’ormai famigerata mancata assegnazione dell’incarico commissariale per la sanità, ha rassicurato il proprio impegno il governatore del Molise: “Se ci sarà un commissario ad acta diverso da me – ha detto Toma - non potrò firmare accordi, ma come presidente della Regione mi impegnerò a sostenere l’iniziativa, sempre se avrò il supporto del presidente della Campania e dei presidenti delle Province. Anzi, dirò di più, sosterrò la medesima iniziativa anche per l’ospedale di Larino”.

Le basi per il positivo esito della questione sono state gettate.

