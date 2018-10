Il ‘nuovo’ Corecom e i suoi strani intrecci

Pagina 1 di 2

Dura presa di posizione anche del consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Cosimo Santimone: cancellato con un colpo di spugna, nottetempo e in nome delle vecchie logiche, tutto quanto di buono fatto

CAMPOBASSO. Se il presidente uscente, l’avvocato Andrea Latessa, e i componenti del CdA, Vincenzo Cimino e Giuseppe Mileti, appena ricostituito con un provvedimento d’imperio del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, non hanno potuto partecipare alla candidature per il rinnovo del Comitato regionale per le comunicazioni è solo per una mancata modifica dell’articolo di legge che istituisce e regolamenta lo stesso. Una mancata modifica che quindi ha precluso ai “vecchi” componenti del Cda la possibilità di partecipare alla candidatura per il rinnovo del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione.

La faccenda delle nomine al Corecom, oggetto di una presa di posizione durissima del presidente dell’Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro, è finita anche sul quotidiano telematico ‘Appiapolis’ che ricostruisce, in un articolo molto dettagliato, vicende note e meno note.

“ Dunque – scrive Carmine Sodano - a sostituire il Presidente Andrea Latessa è Fabio Talucci. Invece al posto di Vincenzo Cimino e di Giuseppe Mileti sono stati nominati, rispettivamente, Angela Catalano e Nicola Lavanga. Ma chi sono nello specifico i tre nuovi volti del Corecom, il comitato che controlla le programmazioni televisive e garantisce la vigilanza sulla tutela dei minori e la vigilanza sui sondaggi?. Il neo Presidente Fabio Talucci ha ricoperto la carica di vice presidente della giunta provinciale di Campobasso di centrodestra, guidata dall’allora presidente Rosario de Matteis. Il suo nome è finito insieme ad altri 12 indagati nella maxi inchiesta sui centri per l’impiego che aveva ad oggetto i reati di abuso d’ufficio, falso e truffa per le vicende relative alle assunzioni legate ai rinnovi dei contratti dei dipendenti del centro per l’impiego. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso Margherita Cardona Albini, però, ne ha disposto l’archiviazione decretando la fine del procedimento penale.

L’avvocato Nicola Lavanga, giovanissimo professionista campobassano, pare sia socio dello studio dell’avvocato Nicola Lucarelli, componente del cda della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso e molto vicino al Presidente della cassa forense, avvocato Nunzio Luciano. Infatti, dalle intercettazioni relative alla maxi indagine “Parnasi”, il nome di Nicola Lucarelli spunta nei dialoghi tra l’avvocato Luciano, Bisignani e Parnasi. Come si legge nella home del sito web dello studio legale, tra le maggiori attività c’è quella che segue gli interessi della Amadori. Ma non solo: in data 1 dicembre 2016 lo studio legale Lucarelli, con gli avvocati Nicola Lucarelli e Nicola Lavanga, ha guidato la società coreana KS Shippning Co. Ltd nell’intera fase acquisitiva del catamarano Termoli jet. acquisendone la proprietà. Ma non finisce qui: sembra, infatti, che tra i collaboratori dello studio ci sia anche una parente di un consigliere regionale. Invece, l’avvocato Angela Catalano di Termoli, è risultata la prescelta in quota Pd, pare molto vicina al consigliere Facciolla e avrebbe, così, stracciato la nomina di Giovanni Mancinone, ex giornalista Rai, in quota 5 stelle”.

Per dovere di cronaca, pare che la dottoresse Catalano abbia fatto parte, in passato, dello staff di un altro consigliere regionale, sempre del Pd, Francesco Totaro.