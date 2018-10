Il ministro della Difesa Trenta a Campobasso: cena a sorpresa in centro

Nel capoluogo vivono i parenti del marito Claudio Passarelli, ufficiale dell’Esercito. La testimonianza che gli impegni istituzionali non hanno allentato i rapporti della rappresentante del Governo Conte con il Molise



CAMPOBASSO. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in visita privata a Campobasso. Grande sorpresa tra i cittadini che hanno riconosciuto il rappresentante del Governo Conte in un ristorante del centro cittadino, tranquillamente a cena con i familiari del marito Claudio Passarelli, ufficiale dell’Esercito. Famiglia originaria di Matrice, ma da anni residente a Campobasso, che Passarelli ha lasciato per seguire la carriera militare.

La testimonianza che gli impegni istituzionali non hanno allentato i rapporti del ministro Trenta con il Molise. Dove torna di tanto in tanto. Anche da Ministro.

