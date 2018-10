Nomine al Corecom, la critica dell’Odg: “Tra i nomi neanche un giornalista”

L’intervento della presidente Petta, dopo che sono stati indicati i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise

CAMPOBASSO. Nomine al Corecom, l’Ordine dei giornalisti del Molise, per mezzo della presidente Pina Petta, esprime amarezza per le nomine effettuate nel Comitato regionale per le comunicazioni del Molise.

"Avremmo preferito che all'interno di un organismo di garanzia come il Corecom – ha dichiarato Petta - ci fosse la presenza di un nostro iscritto o perlomeno di un esperto in comunicazione. Tra i professionisti individuati dal mondo della politica – ha aggiunto - non c'è una sola persona che abbia attinenza con il mondo della comunicazione, dell'informazione, dell'editoria in genere. Il nostro settore, sottoposto a dura prova, ha necessariamente bisogno di avere dei rappresentanti lì dove vengono prese decisioni che possono potenzialmente riguardare decine e decine di posti di lavoro”.

“Il fatto che non ci sia un rappresentante della categoria o comunque un esperto in materia di comunicazione – ha concluso la presidente Petta - rappresenta, in questo specifico periodo storico, un danno non indifferente".

