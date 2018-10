Isernia, il Comune ‘cerca’ imprese per i lavori al palasport

Pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici intenzionati a partecipare alla procedura negoziata per affidare l’appalto



ISERNIA. Lavori di manutenzione straordinaria al Palasport di Isernia: nuovo passo avanti nell’iter che porterà al restyling della struttura di via Giovanni XXIII.

Il Comune di Isernia ha infatti pubblicato sul sito web dell’ente l’avviso per le manifestazioni di interesse da parte di operatori intenzionati a partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta per l’affidamento dell’appalto.

L’importo dei lavori a base di gara è di 305.321,31 oltre 5.483,99 per onori della sicurezza (Iva al 10% esclusa). L’appalto è finanziato dalla Regione Molise con fondi Fsc 2014-2020 per 307.644,00 e cofinanziato dal Comune, che ha messo a disposizione 105.856,00 (25,60 per cento).

Diversi gli interventi che dovranno essere eseguiti all’intero del palasport. Necessario l’adeguamento igienico-funzionale degli spogliatoi nel piano seminterrato e, sempre negli spogliatoi, è stata prevista la realizzazione di un nuovo sistema di ventilazione-aspirazione. Inoltre il progetto prevede l’adeguamento dell’impianto antincendio, dell’impianto elettrico e dei servizi igienici. La ditta che otterrà l’appalto dovrà inoltre provvedere al rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti esterne, alla ristrutturazione dei corridoi e alla rimozione e sostituzione degli infissi.

La durata dell’appalto è di sei mesi a partire dalla stipula del contratto, mentre i pagamenti saranno effettuati per stati d’avanzamento da emettersi al raggiungimento di un importo non inferiore ai 50mila euro, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute. Gli interessati potranno presentare la propria adesione entro e non oltre le ore 12 del prossimo 20 ottobre.

