Pd: sul tavolo la richiesta di rinviare il congresso regionale

Domani l’assemblea che dovrà cadenzare i prossimi appuntamenti, si parla già della richiesta di celebrarlo contestualmente al nazionale. Vittorino Facciolla avanza un dubbio: come influirà questo eventuale rinvio sui prossimi appuntamenti elettorali?

CAMPOBASSO. La convocazione dell’assemblea, firmata dal presidente dell’assemblea del Pd Molise Laura Venittelli, è laconica e stringata: domani, 8 ottobre, alle 17.30 presso la sede della Provincia di Isernia per avviare la fase congressuale (con relativo dibattito), designare la commissione per il congresso regionale e, terzo punto in agenda, prendere atto della situazione finanziaria del partito con la relazione del tesoriere.

Tutto facile e senza scossoni, sembrerebbe. E invece no. Come in ogni appuntamento politico che si rispetti, le tensioni ci sono già tutte con i relativi distinguo e le conseguenti prese di posizione.

Le indiscrezioni che filtrano, poche a dire il vero, danno per certa la richiesta che sarà avanzata durante i lavori di domani: rinviare il congresso regionale, fissato al 16 dicembre così come stabilito dalla direzione nazionale (il 2 dicembre dovrebbe tenersi la fase provinciale). Che senso avrebbe ragionare senza aver prima chiaro il quadro nazionale al quale, giocoforza, ci si dovrà rapportare? In pratica, se le voci dovessero essere confermate, si chiederà al ‘direttorio’ di valutare l’opportunità di attendere gli scenari nazionali che sono ancora oggi abbastanza fumosi.

Il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla, nell'eventalità tale indiscrezione dovesse essere confermata, avanza qualche dubbio "su come tale eventuale rinvio influirà sulle elezioni comunali di Campobasso, Termoli e Campomarino ad esempio. Non sono contrario a prescindere ma credo che occorra valutare anche gli altri aspetti collegati".

Di certezze ce ne sono poche: l’unica sulla quale si potrebbe mettere persino la mano sul fuoco è che gli animi sono già ‘caldi’. Chi vorrebbe procedere secondo la tempistica stabilita dalla direzione nazionale (e quindi tenere l’assemblea regionale il 16 dicembre) avrebbe già le idee chiare sull'identikit del prossimo segretario regionale, l’uomo o la donna del cambio di passo e del riscatto.