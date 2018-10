Sanità, Toma critico col Governo Conte: “Ci risiamo, Molise ancora penalizzato”

Sull’incompatibilità tra la carica di governatore del Molise e commissario ad acta. Il provvedimento dovrebbe essere contenuto nel Decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio

CAMPOBASSO. Il governatore del Molise Donato Toma critico col Governo Conte. “Dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – ha dichiarato - ha stralciato dal ‘Decreto emergenze’ l’articolo sulla incompatibilità tra l’attività di commissario ad acta alla sanità e quello di presidente di Regione, il Governo riprova a penalizzare il Molise attraverso il Decreto fiscale. Si tratta di un vero e proprio accanimento contro i molisani”.

Nel provvedimento, che dovrebbe essere collegato alla prossima legge di Bilancio, si torna infatti a parlare dello stop al doppio incarico presidenti di Regione-commissari ad acta per la sanità.

“È incredibile – ha rincarato la dose Toma - finalmente nella nostra Regione c’è un presidente che ha studiato e che conosce nel dettaglio tutte le problematiche sanitarie del territorio, e che, legittimato dal voto popolare, vuole assumersi la responsabilità delle relative soluzioni, ma l’Esecutivo predispone norme contra personam, per bloccare quel presidente. Come dice un vecchio adagio, errare è umano, ma perseverare...”

“La Conferenza delle regioni – ha aggiunto ancora il presidente - unitariamente, si è schierata per la mia nomina. Il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno a favore della mia nomina. Non posso credere che il vicepremier Salvini, il sottosegretario Giorgetti e la delegazione al Governo della Lega – i cui esponenti sono parte integrante della mia maggioranza e rappresentati finanche nella mia Giunta regionale – possano permettere di perpetrare una tale ingiustizia, non tanto contro il presidente della Regione, ma contro i molisani. Da cinque mesi il nostro territorio è senza commissario ad acta, una cosa intollerabile. Per me, per la mia Giunta e per la mia maggioranza - ha concluso - la tutela al diritto alla salute è sacra e andremo avanti per la nostra strada, contro ogni scelta che possa penalizzare i nostri concittadini”.

