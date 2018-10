Niente giornalisti al Corecom, i Revisori dell’Odg Molise attaccano: “Uno schiaffo alla categoria”

Presa di posizione di Giuseppe Formato, Andrea Nasillo e Antonio Lanza, per la mancata presenza nel Comitato di controllo di un esperto di comunicazione

CAMPOBASSO. Nessun giornalista tra i componenti del Corecom, arriva la critica del Collegio dei Revisori dei conti dell’Odg Molise, l’organo di controllo di regolarità amministrativo-contabile, composto dal presidente Giuseppe Formato e dal componente Andrea Nasillo, entrambi in quota giornalisti professionisti, e da Antonio Lanza, rappresentante dei giornalisti pubblicisti.

“Nulla di irregolare, si badi bene, ma un atto di inopportunità politica – hanno chiarito i revisori - La legge istitutiva del Corecom, infatti, ribadisce il ruolo di indipendenza dalla politica di quello che è un organo terzo e di garanzia. Si sarebbe dovuto provvedere alla nomina, non di un semplice esperto in materia di comunicazione, bensì di un giornalista”.

“Per le funzioni demandate al Corecom – hanno aggiunto ancora Formato, Nasillo e Lanza - ben vengano gli avvocati tra i componenti, ma la presenza di un giornalista sarebbe stata una garanzia anche per tutti gli operatori della comunicazione sul territorio regionale. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, infatti, è un organo che svolge compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni”.

“Chi meglio di un giornalista può rappresentare le problematiche del settore, vivendole quotidianamente anche sulla propria pelle, dando il proprio contributo a garanzia di un settore difficile e da troppo tempo in crisi? A uscirne con le ossa rotta da questo ennesimo schiaffo in pieno volto alla categoria non è il singolo, ma è l’intera categoria dei giornalisti. Una professione – hanno concluso - che, troppo spesso, viene bistrattata dalla classe politica e che anche questa volta ha subito l’ennesimo torto”.

