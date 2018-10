Nuova ‘scossa’ alla maggioranza di palazzo San Francesco: Irma Barbato aderisce al gruppo ‘Isernia migliore’

Considerata una fedelissima di Michele Iorio, la consigliera trasloca nella lista riconducibile a Roberto Di Baggio che, insieme a quella dei Popolari di Niro, continua a mietere consensi a scapito dell’entourage dell’ex governatore. Ancora mutamenti, dunque, negli equilibri del centrodestra

ISERNIA. Seppur nell’alveo del centrodestra, continuano a mutare i rapporti di forza all’interno del Consiglio comunale di Isernia, con neonati gruppi che iniziano ad insidiare la ‘supremazia’ numerica dei sostenitori del sindaco di matrice ioriana.

Dopo aver firmato un documento a sostegno di un incarico in giunta per l’ex governatore sotto il simbolo di ‘Insieme per il Molise’, solo una settimana fa, la consigliera Irma Barbato decide di ‘traslocare’ nel gruppo ‘Isernia Migliore’, riconducibile all’assessore regionale Roberto Di Baggio. E all’origine della decisione ci sarebbe la “delusione” per l’attuale andamento dell’attività amministrativa. Ma pur sempre una scelta che incide sugli equilibri del centrodestra, nel bel mezzo di un processo di riassetto, e, naturalmente, su quelli del Comune.

“A due anni e mezzo dall’inizio della mia esperienza da consigliere comunale della città di Isernia, - scrive Barbato in una nota - sento la necessità di esprimere il mio rammarico e di palesare una decisione che, per senso di responsabilità, ho ritenuto di dover assumere.

Alla base delle mie valutazioni vi è la personale delusione, da cittadino e da amministratore, nei confronti di un’amministrazione che ha operato, fino a questo momento, in totale assenza di programmazione e condivisione, andando contro quel progetto da me sostenuto in ogni modo attraverso il mio costante impegno e i numerosi tentativi di dialogo e di risoluzione degli evidenti problemi, che avevo deciso di condividere con convinzione e fiducia all’inizio di questo percorso.

Dopo un lungo periodo di valutazione e riflessione – ancora Barbato - e dopo aver instaurato un proficuo confronto con il collega consigliere Andrea Galasso, persona seria e di esperienza, che ha compreso e fatto propri i miei malumori insieme agli altri tre colleghi componenti, ho ritenuto di condividere il progetto e la linea politico-amministrativa del gruppo consiliare di minoranza ‘Isernia Migliore’, composto dai colleghi consiglieri Galasso, Antenucci, Dall’Olio e Di Pasquale, al quale intendo aderire fuoriuscendo dal gruppo consiliare di maggioranza ‘Insieme per il Molise’.

Una scelta sofferta ma convinta, - conclude la consigliera - fatta con senso di responsabilità nei confronti di coloro che hanno riposto in me fiducia e della città di Isernia che merita un’amministrazione degna di saperne risollevare le sorti.

Nulla di personale contro il sindaco né tanto meno contro i colleghi della maggioranza. Da oggi in poi dobbiamo lavorare per il bene della città e per risolvere le problematiche di quest'ultima”.

C’è da rilevare che la lista civica di Iorio ‘Insieme per il Molise’ vantava nel 2016 ben 12 eletti e rappresentava la forza politica più rappresentativa in assise civica. In quattro sono poi andati via costituendosi dapprima in Gruppo Misto, salvo aderire, negli ultimi tempi e con l’aggiunta di Enzo Di Luozzo dal centrosinistra, al progetto dei Popolari dell’assessore regionale Vincenzo Niro.

Ora che anche Irma Barbato abbandona, nella lista restano in sette, mentre si rafforzano appunto i Polari e Isernia migliore, rispettivamente a quota cinque consiglieri ciascuno.

Resta una preponderanza numerica per i cosiddetti ‘fedelissimi’ ioriani, ma si ha la sensazione che ‘l’assalto alla diligenza’ sia appena iniziato.

