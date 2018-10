Isernia, la maggioranza ‘trema’ ma il sindaco è al sicuro

Nonostante i riposizionamenti nell’assise di palazzo San Francesco, da ultimo il passaggio di Irma Barbato dal gruppo ‘Insieme per il Molise’ alla minoranza di ‘Isernia migliore’, fonti vicine al governo regionale rassicurano sulla ‘tenuta’ del primo cittadino

ISERNIA. Sarebbero ‘scosse di assestamento’ non distruttive quelle che stanno colpendo la maggioranza di palazzo San Francesco. E il sindaco Giacomo d’Apollonio può dormire sonni tranquilli.

Almeno questo quanto trapelato nelle ultime ore. La decisione della consigliera Irma Barbato di ‘traslocare’ dal gruppo di ‘Insieme per il Molise’ a quello di ‘Isernia migliore’, abbandonando di fatto la maggioranza di estrazione ioriana per passare alla parte di minoranza vicina all’assessore Roberto Di Baggio, oltre ad essere una scelta personale, farebbe parte di un gioco di forze tutto interno al centrodestra in assise civica. Ma nulla avrebbe a che vedere con la tenuta del sindaco e della sua amministrazione.

Fonti vicine a palazzo D’Aimmo e allo stesso governo regionale assicurano, infatti, che non ci sarebbe alcun pericolo per d’Apollonio e i ‘suoi’. Ad andare in scena, dunque, sarebbe solo una partita a scacchi tra ‘big’ (Vincenzo Niro compreso, ndr) sul territorio nell’ambito della riorganizzazione del centrodestra che si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/