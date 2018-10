Riapre il reparto di Neurologia al Cardarelli. Toma: “Avanti anche senza commissario ad acta”

Il presidente della Regione illustra il provvedimento riguardante la Stroke Unit. in tutto, ripristinati 14 posti letto. Individuato anche il primario, sarà Nicola Iorio



CAMPOBASSO. Il 'Cardarelli' di Campobasso avrà a breve, di nuovo, il suo reparto di Neurologia. Ad annunciarlo è il presidente Donato Toma che legittima il ruolo della Regione in materia sanitaria. “La nomina di un commissario ad acta – le parole di Toma- non incide nelle scelte politiche della Regione. E’ il presidente a dettare le linee guida sul settore e soprattutto a vigilare sugli atti predisposti dal commissario ad acta”. Toma risponde anche sul presunto rischio di impugnazione dei provvedimenti adottati per l’apertura del reparto di Neurologia. “Innanzitutto aspettiamo che tale nomina del commissario avvenga - ha spiegato - ma non c’è alcun rischio di impugnazione, in quanto è la stessa Costituzione a delegare alle Regioni la scelta in materia sanitaria”.

Tornando alle questioni legate all’organizzazione del reparto, Toma ha poi evidenziato come “l’idea è quella di mettere su una sorta di pronto intervento sull’ictus. Con il direttore Gennaro Sosto – ha continuato Toma - ci siamo confrontati sugli interventi da effettuare, abbiamo visto che le risorse della Asrem potevano servire all’acquisto delle attrezzature e degli strumenti. La messa a norma dei locali e la sicurezza del reparto sarà, invece, compito della Regione. I fondi – evidenzia il governatore - sono pari a 1 milione e 200 mila euro e sono attinti dal Patto per il Molise. Crediamo che con il reparto di Neurologia a Campobasso riusciremo a coprire tutto il bacino di utenza, considerando che a Isernia c’è la possibilità di usufruire della Neuromed”. Sui tempi di apertura del reparto, Toma assicura un rapido procedimento che vedrà nel giro di tre o quattro mesi l’inizio delle attività.

Individuato anche il primario che sarà Nicola Iorio, già primario di Neurofisiopatologia a Isernia e fratello dell’ex governatore Michele Iorio.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale