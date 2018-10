Vincenzo Longobardi nuovo presidente di Confindustria Molise: oggi la designazione

Amministratore delegato dell’industria chimica Performance Additives di Termoli, sarà votato nell’assemblea del 6 novembre

CAMPOBASSO. La Giunta di Confindustria Molise ha designato, nella riunione di oggi pomeriggio, il nuovo presidente. Si tratta di Vincenzo Longobardi, amministratore delegato della Performance Additives Italy S.p.a., industria chimica di Termoli.

Longobardi, a nome di tutti gli imprenditori, ha ringraziato Massimo Giaccari per l’impegno e l’equilibrio con i quali, in veste di vice presidente, ha rappresentato l’associazione negli ultimi mesi. Dopo le dimissioni, cioè, dell’ex presidente Enrico Colavita, che aveva lasciato l’incarico per candidarsi alle Politiche.

Il presidente sarà votato nell’assemblea che si terrà il prossimo 6 novembre, durante la quale saranno eletti anche i nuovi vice presidenti.

