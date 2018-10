Tunnel di Termoli, cominciata la verifica in Commissione: sentiti i vertici regionali

Questa mattina la prima riunione, aggiornata a domani, per riferire al Consiglio regionale sul procedimento

CAMPOBASSO. Tunnel di Termoli, presieduta da Armandino D’Egidio, si è riunita oggi la Terza Commissione, alla quale il Consiglio regionale ha affidato il compito di effettuare una verifica su progetti e procedure, per riferire poi all’assemblea.

Nella riunione di questa mattina sono stati sentiti i vertici tecnici della Regione, che si sono interessati per competenza all’opera. In particolare sono stati ascoltati Massimo Pillarella, rappresentante unico della Regione Molise alla Conferenza di Servizio per il progetto dell’opera, Giuseppe Giarrusso, direttore del IV Dipartimento regionale e Francesco Manfredi Selvaggi, direttore Supplente del Servizio difesa del suolo. I tre direttori regionali hanno illustrato i vari passaggi tecnico-amministrativi che hanno interessato la valutazione dell’opera da parte della Regione Molise e dei suoi organismi competenti.

Al fine di redigere un rapporto che riassuma l’indagine conoscitiva compiuta dai commissari sui vari step che hanno riguardato il progetto del tunnel di Termoli, da presentare come da impegno all’Aula, la Terza Commissione è stata aggiornata a domani alle 9.30.