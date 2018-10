Tpl, il bando che non c’è diventa una interrogazione alla Commissione europea

Trasporto pubblico locale: la portavoce Rosa D’Amato, messa al corrente della situazione dai consiglieri Greco e Primiani, ha mantenuto fede alla promessa

CAMPOBASSO. Trasporto pubblico locale, il caso Molise al centro di una interrogazione alla Commissione europea.

La parlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato ha presentato una interrogazione nella quale chiede alla Commissione europea se l'affidamento del servizio alle due società Sati Spa e Atm Spa e la durata dei contratti in essere rispettino le prescrizioni della normativa comunitaria, in particolare i Regolamenti n.1370/2007 e n.2338/2016. Ove mai così non dovesse essere, chiederà alla Commissione cosa intenda fare affinché la Regione Molise si adegui alla normativa comunitaria.

Il caso era all'attenzione della parlamentare europea dall'inizio di settembre quando i due portavoce del Movimento, Andrea Greco e Angelo Primiani, erano stati a Bruxelles e avevano avuto modo di approfondire la questione con lei.

"Dal 2011 siamo in attesa di un gestore unico del Tpl che non è mai arrivato, e intanto continuiamo a pagare di più il gestore che effettua più chilometri (contro ogni legge del mercato) e che non garantisce pagamenti regolari ai lavoratori" avevano spiegato alla portavoce D'Amato i due consiglieri pentastellati del Molise.

"Il Consiglio regionale, fin dal 2011, ha affidato il trasporto pubblico locale su gomma a due società, Sati Spa e Atm Spa. Questi contratti dovevano essere temporanei in quanto bisognava fare una gara, un bando pubblico, tramite la centrale unica di committenza. Ma questo bando non è mai stato fatto e la Regione, fino ad oggi, ha continuato a stipulare con le due società dei contratti ponte” hanno spiegato alla parlamentare europea che aveva promesso di interessarsi del caso e di portarlo al più presto all’attenzione della Commissione europea attraverso una interrogazione.

Cosa che è avvenuta in queste ore: interrogazione presentata, come da promessa.

