Alto Molise, proposte concrete per la viabilità. Battaglia (Uil): bisogna completare la Fresilia

Il segretario della Uilpa Anas entra nel dibattito: basta comunicati e incontri, bisogna ripensare il sistema in maniera organica. Urge un tavolo tecnico, la popolazione è esasperata

ISERNIA. Basta tergiversare, il tema delle infrastrutture è di vitale importanza per la regione e soprattutto per l’Alto Molise.

E’ Carmine Battaglia, segretario della Uilpa Anas Molise, a suonare la carica.

“La sopravvivenza dell’intera area è messa a dura prova e, per ripristinare quel sentimento di speranza nel futuro delle comunità in questione, l’Alto Molise necessita della giusta considerazione con proposte credibili e realizzabili. In ordine al ‘problema viabilità’ c’è bisogno di ben altra organizzazione infrastrutturale!”

Il segretario entra a gamba tesa nel dibattito, a seguito delle ultime notizie che riguardano il viadotto Sente: secondo Battaglia manca una visione di insieme che definisca un’efficace pianificazione infrastrutturale, utile a garantire lo sviluppo economico e porre fine allo spopolamento dell’intero alto Molise.

“Un’azione strategica che sappia fronteggiare anche i disagi derivati dal taglio indiscriminato dei servizi essenziali quali i presidi sanitari, il trasporto pubblico locale e l’impoverimento dei servizi al cittadino.”

Per questo il nodo da sciogliere è uno solo: completare la Fresilia.

“Per consentire alle popolazioni di raggiungere rapidamente e in tutta sicurezza sia il capoluogo regionale che quello provinciale, la soluzione ideale è rappresentata dall'ultimazione della Fresilia, con la messa in sicurezza del tratto esistente e il completamento dell’ultimo lotto ancora da realizzare per collegarsi con la S.S. 650. La relativa statalizzazione e l’auspicato passaggio ad Anas della gestione del tratto ricompreso con la ex S.S. 651, la ex S.S. 86 e la Fondo Valle del Verrino, fino all’innesto con la S.S. 650, danno un senso logico ad un processo di riorganizzazione della rete viaria, indirizzando in tale ottica le eventuali risorse da impegnare per il miglioramento della viabilità dell’Alto Molise e delle aree interne”.

Il tema è, come è evidente, di vitale importanza per l’intera area e non può essere affrontato “a suon di incontri e comunicati stampa che poco hanno a che vedere con l’effettiva esigenza dello sviluppo di quell’area della regione”.

Carmine Battaglia sostiene che la pianificazione e la rivisitazione della viabilità locale debba essere frutto di un confronto serio, che non può non partire dall’istituzione di un tavolo tecnico, che coinvolga la regione, la Provincia di Isernia, i Sindaci della zona, le parti sociali e le realtà economiche e produttive dell’intera area.

“In merito, poi, alle ultime notizie che si sono susseguite sulla gestione del Viadotto Sente - opera ingegneristica intitolata a Francesco Paolo Longo, operaio deceduto nel corso della realizzazione del viadotto - è opportuno evidenziare che lo stesso è a servizio, principalmente, dei comuni dell’Alto Vastese - Regione Abruzzo. Tale considerazione è fondamentale per affermare che la manutenzione e la gestione devono essere rivisitate in un’ottica sinergica tra le due regioni e non solo a carico della Regione Molise. Inoltre, - prosegue il sindacalista - immaginiamo che l’infrastruttura in argomento non debba essere considerata come unica opera a sé: infatti, la prosecuzione del Viadotto Sente nel versante abruzzese è rappresentata da un’altra opera d’arte importante, la galleria “La Civita” di oltre 2 Km, per poi interrompersi a causa di una frana e, nel versante molisano, manca ancora il completamento della variante esterna all’abitato di Agnone con i due viadotti ‘Femmina Morta 1’ e ‘Femmina Morta 2’.

Gli abitanti dell’Alto Molise sono ormai all’esasperazione - sottolinea ancora - e non esiterebbero ad intraprendere azioni forti nel tutelare i propri diritti e garantire la sopravvivenza di quelle aree. E su questo, anche la nostra Organizzazione sarebbe pronta e convinta nel sostenere tali rivendicazioni”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale