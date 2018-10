Tutela della sanità pubblica: anche in Molise indetto lo sciopero generale dei medici

L’associazione Anaao Assomed ha tenuto una conferenza nella sala convegni dell’Ospedale Cardelli di Campobasso, forti le critiche al Governo nazionale in riferimento alla gestione della sanità pubblica



CAMPOBASSO. Più rispetto della salute dei cittadini e immediati finanziamenti per garantire nuovi contratti nel settore sanitario, queste le motivazioni che hanno portato l’Assomed ad indire lo sciopera generale che si terrà nelle giornate di venerdì 9 novembre e venerdì 23 novembre. Anche in Molise abbraccia le ragioni della mobilitazione, il segretario regionale Massimo Peccianti ne ha spiegato le motivazioni: “Rifiutiamo con fermezza – spiega – il tentativo messo in atto da Regioni e Governo di far competere sulle stesse scarse risorse del Fondo sanitario nazionale il diritto alla cura dei cittadini e il diritto ad avere un contratto dignitoso di chi deve erogare le cure”.

Chiare le richieste di Anaao Assomed: “Serve nell’immediato- le parole di Peccianti - un congruo incremento del finanziamento del fondo sanitario in modo di garantire la piena erogazione dei Lea, a questo aggiungiamo la necessità di un vasto programma di assunzioni per far fronte alla ‘gobba pensionistica’ del personale sanitario. Infine il finanziamento di almeno 3 mila nuovi contratti di formazione specialistica per garantire una programmazione dei fabbisogni formativi rispondente alle esigenze del settore”.

Le due giornate di sciopero generale saranno intervallate da un incontro che si terrà a Roma il 14 novembre, nel quale saranno invitati gli esponenti di tutti i gruppi politici che siedono in Parlamento. “Potrebbe essere uno degli ultimi appelli – conclude il segretario regionale di Anaao Assomed – prima che la più grande infrastruttura sociale del Paese venga di fatto privatizzata. Il diritto alla salute rischia di essere affidato all’intermediazione finanziaria ed assicurativa, al luogo di residenza ed al censo”.

