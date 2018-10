Vertenza Ittierre, l’appello della Uiltec a Toma per salvare i posti di lavoro: “Attraiamo nuove aziende”

La proposta è quella di attivarsi, oltre il sostegno al reddito, per portare nuovi imprenditori in Molise e far ripartire un settore per il quale esistono importanti professionalità

PETTORANELLO DEL MOLISE. La vertenza Ittierre torna sul tavolo del presidente della Regione Donato Toma. Non in termini di provvedimenti per il sostegno al reddito, bensì come richiesta di aiuto per nuove occasioni occupazionali in favore degli ex dipendenti dell’azienda di Pettoranello del Molise.

A riproporre il caso il segretario generale della Uiltec regionale, Carlo Scarati, attraverso una lettera al governatore.

Questi, “oltre ogni egoismo politico e sindacale”, auspica la convocazione di un tavolo “per dare un segnale di speranza alle oltre mille famiglie che con l’Ittierre vivevano, ed oggi, hanno perso ogni riferimento economico, spazzando via nei fatti, una delle due province molisane.

Anche la strada dell’area di crisi complessa, fortemente voluta dal sindacato e dalle forze politiche non ha dato frutti, - prosegue Scarati - Il know how di quei dipendenti non ha eguali in Italia: è possibile che non si riesca a far atterrare un’azienda del settore che voglia esaltare il vero made in Italy, nel territorio di Isernia?

Temporeggiare oltre sarebbe un delitto – conclude il sindacalista - Con novembre tutti hanno terminato gli ammortizzatori sociali, ma chiedere deroghe o quant’altro svilirebbe il nostro ruolo: dobbiamo creare lavoro, l’unica cosa che può rimettere in moto quell’area geografica; a tal proposito ho avuto la disponibilità piena del mio segretario generale, Paolo Pirani, di tentare ogni strada presso i ministeri di riferimento, ogni possibile soluzione che la Regione Molise voglia perseguire”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale