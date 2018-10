Scuole sicure, comitati a confronto con la Regione

Ieri l’incontro per fare il punto della situazione in merito allo stato in cui versano gli edifici di Isernia e Campobasso

ISERNIA. Garantire ai propri figli scuole adeguate e a ‘prova di terremoto’: continua in Molise la mobilitazione delle mamme e dei papà per chiedere risposte e, soprattutto, progetti concreti alle istituzioni.

Così, dopo il Consiglio monotematico che si è tenuto nelle scorse settimane, i comitati di Isernia e Campobasso hanno chiesto e ottenuto un incontro con la Regione. A darne notizia è la portavoce del comitato ‘Scuole Sicure’ Sandra Marcucci.

“Dopo il Consiglio monotematico di qualche settimana fa – si legge sulla pagina Facebook del comitato -, abbiamo chiesto un incontro con l'idea di illustrare lo stato attuale degli edifici scolastici e le esigenze emerse in questi anni. La richiesta è stata accolta dall'assessorato presieduto dall'assessore Niro e ieri mattina c’è stato l’incontro.

Abbiamo portato a loro conoscenza le difficoltà riscontrate nelle amministrazioni locali nel reperire le documentazioni e le certificazioni attestanti la sicurezza degli stabili e il fatto che, ove pure questi si ottengano, si rilevino carenze e approssimazioni.

Abbiamo anche cercato di capire il ruolo della Regione nella pianificazione, costruzione e adeguamento degli edifici scolastici – conclude - , ruolo che, come ci è stato spiegato, si limita al controllo dei finanziamenti, senza alcun potere di scelta in merito agli indirizzi che gli enti intendono seguire e senza poter intervenire in alcun modo nell’autonomia decisionale degli amministratori locali.

