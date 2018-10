Test antidroga per consiglieri e assessori regionali, Scarabeo taccia di incoerenza il Movimento 5 Stelle

L’esponente del gruppo misto a palazzo d’Aimmo attacca i pentastellati molisani in quanto ostacolerebbero il percorso della sua proposta di legge, al contrario dei loro colleghi del resto d’Italia

ISERNIA. Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo torna all’attacco con la proposta di legge per rendere obbligatori i test antidroga per consiglieri e assessori di palazzo D’Aimmo e per chiunque rivesta ruoli istituzionali.

E lo fa criticando l’atteggiamento degli esponenti in assise del Movimento Cinque Stelle che ostacolerebbero l’iter dell’iniziativa, diversamente dai loro colleghi di altre regioni italiane.

Una provocazione, che corre sul social network Facebook, con la quale l’esponente del gruppo misto intende evidenziare “l’incoerenza” dei pentastellati.

“Regione Umbria, - si legge - proposto il test antidroga per consiglieri e assessori regionali da parte del Movimento 5 Stelle; Parlamento, proposto il test antidroga per gli onorevoli da parte del Movimento 5 Stelle; Elezioni Comunali nel Veneto, proposto test antidroga nell'ambito dell'operazione "Sindaci Puliti" da parte del Movimento 5 Stelle; Regione Lombardia, proposto test antidroga per consiglieri e assessori regionali da parte del Movimento 5 Stelle; Regione Molise: il Movimento si oppone all'introduzione dei test antidroga per consiglieri ed assessori regionali.

Eppure – incalza Scarabeo - proprio i Pentastellati nazionali, nel sottolineare la grande importanza di tali controlli, precisavano: ‘E' una questione di coerenza, dobbiamo dare il buon esempio a partire da noi stessi che assumiamo decisioni che necessitano di assoluta lucidità’.

Quindi – conclude caustico il consigliere - o nella Regione Molise non ci sono (più) consiglieri pentastellati, oppure quelli che ci sono brillano per incoerenza”.

