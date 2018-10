Welfare, ok della Conferenza Stato-Regioni. Al Molise oltre 5 milioni

L'intesa raggiunta oggi a Roma alla Conferenza Stato-Regioni. E all'articolo 75 della legge di Bilancio spunta la questione 'vitalizi': le regioni dovranno procedere alla loro rideterminazione entro 4 mesi dall'entrata in vigore della norma pena il mancato trasferimento dell'80% delle risorse (escluse quelle per la sanità, i trasporti e le politiche sociali)

CAMPOBASSO. Notizie in arrivo da Roma anche per la nostra regione. Oggi il via libera della Conferenza delle Regioni ai riparto dei fondi nazionali Politiche sociali, non autosufficienze, politiche della famiglia e risorse per interventi destinati a coloro che, a causa di un provvedimento giudiziario, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia.

Al Molise, complessivamente, sono stati assegnati circa 5 milioni e 240mila euro così ripartiti: al Fondo nazionale per le Politiche sociali 2 milioni 160mila, al Fondo per la non autosufficienza circa 3 milioni di euro, per le Politiche per la famiglia circa 35mila euro e per gli interventi destinati ai maggiori di età che per provvedimenti giudiziari vivano fuori dalla famiglia 50mila euro.

Le decisioni saranno ratificate con “intese” nella Conferenza Unificata. Con il decreto di riparto del fondo per le politiche sociali è adottato il Piano nazionale Sociale relativo al triennio 2018-2020, un atto di programmazione che individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari anche per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio nazionale. Quest'anno il Piano è ‘di transizione”, lasciando un certo grado di libertà nell'utilizzo delle risorse. Le risorse devono essere impiegate per non più del 60% per interventi e servizi sociali e almeno il 40% per interventi e servizi dell'area dell'infanzia e adolescenza.

Per quanto riguarda invece il fondo per le non-autosufficienze per il 2018, le Regioni dovranno utilizzarli prioritariamente, per non meno del 50 per cento, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima. I criteri utilizzati per il riparto si fondano sulla domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza. I fondi relativi alle politiche per la famiglia saranno integrati almeno nella misura del 20% da risorse regionali e serviranno a finanziare interventi che serviranno a potenziare i centri per la famiglia e i consultori familiari.

In merito al legge di Bilancio 2019, invece, il testo bollinato dalla Ragioneria conferma gli impegni per sanità e annunciati, in via generale, dal portavoce dei 5 Stelle Antonio Federico mentre, invece, la norma sulla incompatibilità tra i ruoli di commissario ad acta e Presidente della regione (che interessa il Molise molto da vicino), contenuta nel Decreto semplificazione, dovrebbe far parte di un collegato alla manovra.

All’articolo 75, secondo la bozza pubblicata su ‘Il Quotidiano Sanità’, dovrebbe trovarsi un articolo che creerà non poche polemiche e che riguarda il sistema contributivo e i vitalizi già erogati a presidenti di Regione, assessori e consiglieri regionali (in Molise i vitalizi sono stati aboliti con legge regionale nel 2012 fatti salvi, però, quelli antecedenti la norma che vengono considerati diritti acquisiti): a decorrere dal 2019 una quota dell’80% dei trasferimenti in favore delle Regioni (esclusi quelli destinati alla Sanità, alle politiche sociali, alla non autosufficienza e ai trasporti) è erogata a condizione che entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge si rideterminino la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro abbiano ricoperto i ruoli di presidente della regione, assessori regionali e consiglieri regionali; tale rideterminazione sarà definita secondo il metodo del trattamento contribuitivo.

