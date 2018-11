Regione, nuovi incarichi ai dirigenti: la Giunta Toma premia le donne

Il ruolo di maggiore responsabilità per Mariolga Mogavero, ma posizioni di vertice sono state affidate anche a Marilina Di Domenico, Alberta De Lisio e Nicolina Del Bianco. Responsabilità pure per Massimo Pillarella, Claudio Iocca e Nicola Pavone, ma è in arrivo una ricognizione e una rivalutazione di tutte le competenze



CAMPOBASSO. Nuovi incarichi per i capi dipartimento e i dirigenti regionali. Incarichi affidati dalla Giunta guidata da Donato Toma, che ha assegnato nuove competenze ai vertici di Palazzo Vitale.

Ruolo di grande rilievo per Mariolga Mogavero, già braccio destro di Frattura, indicata come responsabile dell’Asse VI, che si occuperà della Governance e Azioni di sistema del Par Fsc Molise, dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di gestione del Patto per il Molise e dell’Autorità di gestione Por Fesr Fse 2014-2020. La Mogavero è stata individuata anche come referente nazionale delle Aree interne, come responsabile della Regione nel Comitato di controllo e di indirizzo per l’attuazione del Patto per il Molise e di responsabile dell'Area di crisi.

Per Claudio Iocca l’incarico di delegato all’attuazione del Programma garanzia giovani, mentre Marilina Di Domenico si occuperà dell’organismo di certificazione delle Risorse Fsc 2007-2013 e 2014-2020, con la relativa Autorità di certificazione. Per Massimo Pillarella l’Autorità di gestione Por e Risorse liberate 2000-2006, il ruolo di Responsabile di assistenza tecnica Fse 2007-2013 conclusione e dell’Autorità del Psr 2007-2013 e 2014-2020.

Alberta De Lisio seguirà l’Autorità di gestione Por Fesr 2007-2013 e sarà la responsabile Pra Regione Molise. A Nicolina Del Bianco è andata la guida dell’Autorità ambientale regionale, mentre Nicola Pavone si occuperà dell’Autorità di gestione Por Fesr 2007-2013.

Funzioni in vigore da oggi, 1 novembre. Ma, come già anticipato dal governatore Toma, è in corso una ricognizione e una rivalutazione di tutti i ruoli, alla quale farà seguito l’affidamento di nuovi incarichi da dirigente.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale