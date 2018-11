Tartaglione esulta per le Provinciali e punta alla vittoria delle comunali di Campobasso e Termoli

La deputata di Forza Italia commenta i risultati ottenuti dalla coalizione di centrodestra e ne sottolinea l’importanza in vista delle amministrative di primavera



CAMPOBASSO. Il centrodestra esulta per il risultato ottenuto nelle Provinciali, esito che ha portato l’ente ad avere una maggioranza compatta pronta, adesso, a proporsi agli elettori per i prossimi appuntamenti elettorali.

Sul suo profilo facebook la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione ha così analizzato tale fase di transizione: “Dopo le regionali – le sue parole - il centrodestra si afferma in maniera netta e inequivocabile anche alle elezioni provinciali di Campobasso, la premessa ideale in vista dell'appuntamento più importante, quando sarà il popolo ad esprimersi nella doppia sfida per Campobasso e Termoli in programma il prossimo anno.

Lo fa grazie soprattutto allo splendido risultato della lista ‘Insieme per la provincia’, espressione di amministratori giovani e in gamba, di un centrodestra compatto e unito e di una classe dirigente nuova e motivata. Particolare soddisfazione – conclude l’esponente parlamentare di Forza Italia - per Orazio Civetta, giovane sindaco di Ripabottoni, simbolo di una politica che, al di là di tutto, dimostra di essere capace di rinnovarsi e di rappresentare con efficacia le istanze dei territori e delle aeree interne”.

