Ricostruzione post sisma, una poltrona per sei

Approvato con delibera di Giunta l’elenco degli idonei per il ruolo di direttore dell’Agenzia per la Ricostruzione post sisma (Arps) guidata fino ad oggi dall’architetto isernino Manuel Brasiello

CAMPOBASSO. Procedure concluse per la verifica dei candidati in possesso dei titoli necessari a guidare l’Agenzia per la ricostruzione post sisma.

‘Corrono’ per il ruolo di direttore dell’Arps in cinque e sono Alessandro Altopiedi, Manuele Brasiello, Giuseppe Cutone, Alberto Manfredi Selvaggi, Antonio Lastoria, Claudio Lallo.



La delibera di approvazione dell’elenco candidati idonei è del 29 ottobre scorso e segue l’avvio delle procedure connesse all’avviso pubblico per le ‘candidature’ del 6 luglio scorso.

Dieci giorni dopo si dispose la costituzione di una apposita commissione incaricata dell’istruttoria delle domande pervenute e della predisposizione di un elenco di candidati idonei, in possesso dei requisiti previsti da sottoporre alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza.

La Commissione ha terminato il ‘lavoro’ di verifica il 15 ottobre scorso e sono stati stilati due elenchi, uno contenente gli idonei e l’altro con i candidati risultati non idonei in base ai requisiti richiesti, elenco quest'ultimo che però non risulta allegato alla Delibera di Giunta regionale n.484 del 29 ottobre scorso.

La Commissione che ha verificato i requisiti era composta dall’architetto Giuseppe Giarrusso, dalla dottoressa Lolita Gallo, dall’ingegnere Massimo Pillarella e dall’avvocato Antonio Galasso, tutti dirigenti della Regione Molise.

Fra i cinque candidati idonei, anche l'architetto Manuel Brasiello (nella foto) che ha guidato l'Agenzia per la Ricostruzione post sisma dalla sua nascita. Fu direttamente indicato per il ruolo di direttore dell'Arps dall'ex governatore Frattura.

