Emergenza Gam: pochi giorni per salvare 262 posti di lavoro. Toma cerca soluzioni al Mise

Tutto ruota intorno al fitto tra Solagrital e Gam, se il contratto non si rinnova entro una settimana gli ex dipendenti resteranno senza occupazione. Intanto il presidente Toma chiede un incontro urgente al Mise

CAMPOBASSO. Sconforto e apprensione nei 262 lavoratori ex Gam che oggi si trovano difronte ad una situazione che solo i più pessimisti potevano immaginare. Tutti, infatti, torneranno alle dipendenze di Solagrital, cooperativa che però risulta in liquidazione coatta.

Questo perché, come un fulmine a ciel sereno, è giunta la risposta negativa dell’autorità di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico alla proposta di proroga del contratto di affitto avanzata dall’amministratore Gam. La proposta di Gam, secondo qualche sindacato, non è stata accolta in quanto il contratto di fitto è per un solo anno, già trascorso. Insomma servono ulteriori fondi per coprire il secondo anno di fitto, soldi che attualmente Gam non ha in quanto soggetta a concordato fallimentare. Entra così in ballo la Regione Molise alla quale si richiedono risorse utili per coprire anche un ulteriore anno di contratto con Solagrital, quest’ultima azienda potrà, inoltre, accettare l’accordo solo se autorizzata dal Ministero.

Insomma la situazione sembrerebbe compromessa anche alla luce dei diversi contenziosi in atto tra Gam e Solagrital che certo non favoriscono affatto alcun procedimento ulteriore. In queste ore a cercare una soluzione è il presidente della Regione Donato Toma il quale, insieme ai parlamentari molisani Antonio Federico e Luigi Di Marzio e ai sindacati di categoria, ha chiesto un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico per evitare quanto prospettato.

“Confido e credo che tali problemi possano essere risolti – le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico . Meno fiduciosi i sindacati rappresentati da Mauro Latessa- Cgil e Giancarlo D’Ilio- Cisl. Intanto Il 15 novembre è stata convocata la riunione al ministero del Lavoro per l’esame congiunto sulla richiesta di rinnovo della cassa integrazione straordinaria, si spera che entro quella data si risolva la questione con la Solagrital, altrimenti ciò che oggi è una diffusa preoccupazione diventerà un’amara certezza.

