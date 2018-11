Isernia, istituita la Consulta del territorio per le strategie di sviluppo locale

L’approvazione della proposta in assise civica. I primi argomenti su cui lavorare: progetto Re-grow City, marca territoriale e candidatura del Paleolitico per riconoscimento Unesco

ISERNIA. Su proposta di delibera del sindaco, per iniziativa del consigliere delegato allo Sviluppo Locale Nicola Moscato e con la collaborazione dell’Ufficio Politiche pubbliche, il Consiglio comunale di Isernia ha votato all’unanimità l’istituzione della Consulta del territorio (Co.Ter), quale Tavolo rappresentativo del partenariato pubblico e privato locale composto da: sindaco o suo delegato, che la presiede; sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione per lo sviluppo locale o loro delegati; responsabile dell’Ufficio Politiche pubbliche, con funzioni di Coordinatore tecnico-amministrativo; soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio.

L’istituzione della Consulta rientra in un più ampio “processo di sistematizzazione delle politiche di sviluppo locale ed economico, concentrandosi sullo sviluppo sostenibile basato su precise strategie di governance urbana che vanno oltre le misure di conservazione e di adeguamento dei servizi e delle strutture di servizio al cittadino”.

I primi temi urgenti individuati, sui quali incentrare le attività della Consulta sono: il progetto Re-grow City proposto dai Comuni di Altena (Germania), Isernia ed Igoumenitsa (Grecia) e poi aperto alle adesioni di altri Paesi, che ha superato la prima fase della selezione ed ora bisogna predisporre la candidatura alla seconda fase. In tale contesto, viene richiesto al Comune di formare un Tavolo partenariale pubblico-privato rappresentativo del Territorio e del relativo Capitale sociale; un analogo tavolo in materia di ‘Marca territoriale’; la candidatura per il riconoscimento UNESCO del giacimento Paleolitico di Isernia La Pineta.

