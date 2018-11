Abusivismo edilizio, maglia nera al Molise

All’indomani della tragedia di Casteldaccia in Sicilia emergono rapporti sul fenomeno delle costruzioni non a norma in Italia e questa regione registra un inaspettato primato negativo

CAMPOBASSO. La tragedia della morte di nove persone a Casteldaccia, in Sicilia, a causa della piena del torrente Milicia, che ha spazzato via la casa in cui si trovavano non lasciando loro scampo, riporta con urgenza d’attualità il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Rimbalza, nelle ultime ore, in cronaca nazionale, il rapporto stilato da Legambiente relativamente alle mancate demolizioni in Italia, che assegna la maglia nera alla Campania, per numero di immobili non abbattuti negli ultimi 14 anni, e un riconoscimento virtuoso, di contro, al Friuli Venezia Giulia.

Ma, soprattutto, è stato pubblicato dall’Ansa e redatto dall’Istat, un rendiconto sulle abitazioni abusive costruite in Italia nel 2015 per 100 abitazioni legali. Rapporto che assegna un dato quasi ‘bulgaro’ al Sud con il 47,3 percento di case non a norma, seguito dal Centro al 18,9 percento e poi dal Nord al 6,7 percento.

Ma a balzare all’occhio è la prima regione in classifica: a sorpresa, il Molise. Stando alla ricerca, infatti, la piccola regione con una percentuale del 69,5, supererebbe addirittura Campania, Calabria e Sicilia. Un dato probabilmente inaspettato, che secondo il sindaco di Campobasso Antonio Battista non coinciderebbe con la stasi del settore edilizio, ma che, in ogni caso, la dice lunga sull’attenzione fino ad oggi riservata al tema, nonostante il Molise sia un territorio soggetto a dissesto idrogeologico.

Un primato, che certo non rappresenta un vanto, ma forse un monito per le istituzioni preposte.

