Finanziamenti per interventi di miglioramento sismico: presentata la proposta di legge

Il testo prevede incentivi anche per l’efficientamento energetico. La Pdl è al vaglio della III Commissione consiliare regionale

CAMPOBASSO. Finanziamenti per interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico: c’è la proposta di legge.

A presentare il testo, avente ad oggetto “incentivi per il recupero e l’adeguamento del patrimonio immobiliare della Regione Molise”, il governatore Donato Toma, i consiglieri Nicola Romagnuolo, Armandino D’Egidio, Paola Matteo, Antonio Tedeschi, Angelo Michele Iorio e Massimiliano Scarabeo.

La Pdl, la numero 27, prendendo atto che il territorio molisano è classificato sismico per la presenza nel sottosuolo di tensioni sismologiche, prevede che la Regione contribuisca

economicamente al recupero degli immobili urbani del proprio territorio attraverso la concessione di un finanziamento, in conto capitale, a quei cittadini residenti in Molise, proprietari di casa, che intendono effettuare appunto i lavori per il miglioramento sismico mediante interventi che sino finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti; adeguamento degli impianti termici, elettrici ed idraulici; efficientamento energetico.

“Il beneficio – come si evidenzia nella relazione illustrativa - non contrasta con la normativa nazionale ed è cumulabile con altri incentivi. Unici vincoli per accedere al finanziamento sono: l’ISEE, che non deve essere superiore a 50 mila euro, e la rendita catastale dell’immobile, che non deve superare gli 80 mila euro. L’importo del finanziamento, di un massimo di 25 mila euro, non potrà superare il 25% dell’investimento totale, al netto delle spese tecniche, imposte e tasse”.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, ha assegnato la proposta di legge alla III Commissione Consiliare, Assetto ed utilizzazione del Territorio, per l’esame finalizzato all’espressione del parere previsto dallo Statuto della Regione Molise e dal Regolamento Consiliare.

