Nomina del commissario, Romagnuolo: “Consiglio regionale davanti a Palazzo Chigi”

Per l’esponente della Lega il Molise non può più accettare di essere considerato colonia di un Governo che da mesi parla solo di condono edilizio

CAMPOBASSO. "Per la nomina del Commissario ad acta della sanità molisana, chiedo che venga urgentemente convocato un Consiglio regionale a Roma, davanti a Palazzo Chigi. Tutto il resto, sono solo chiacchiere".

Questa la proposta formulata dal capogruppo regionale della Lega Aida Romaguolo. Portare a Roma tutto il Consiglio regionale del Molise, ha aggiunto la consigliera, “sarebbe non solo un gesto di grande maturità politica e umana, ma dimostrerebbe anche il nostro leale e sincero attaccamento ai bisogni del cittadini e il nostro totale rispetto verso il nostro territorio”.

“Ormai di questa farsa i molisani non ne possono più – ha concluso Romagnuolo - e pertanto non possiamo più sentirci una ‘colonia’ di un Governo che, alla salute dei cittadini, preferisce parlare per mesi sul condono edilizio. E’ ora di dire basta”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale