Strapuntini, scoppia il caos. Sul tavolo la proposta di ‘congelare’ gli incarichi fino alle Europee

Riunione in corso in via Genova dove la maggioranza ha messo con le spalle al muro a causa degli incarichi affidati attraverso la società di consulenza ‘Consedin-Ernst&Young’.

CAMPOBASSO. Aria tesissima in via Genova dove la riunione per scongiurare la ‘fronda’ di una parte corposa della maggioranza è ancora in corso.

Non si riesce a trovare una via d’uscita dallo stallo nel quale tutto è piombato da una settimana: colpa degli ‘strapuntini’ occupati da parenti, amici e affini grazie alla società di consulenza ‘Consedin-Ernst&Young’ che ha vinto la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica al Por Molise Fesr Fse 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise (gara espletata il 20 luglio 2017 la cui scadenza era fissata al 31 agosto, aggiudicata il 29 novembre 2017 e il cui contratto è stato firmato il 2 marzo 2018).

Gli incarichi, affidati senza alcuna procedura di evidenza pubblica e rientranti in forme di collaborazione di cui si avvale la società che a sua volta ‘lavora’ per la Regione sono 13: nell’elenco dei 14 figura anche il capo progetto. Fra i 13 invece le professionalità sotto accusa: quelle riferibili al mondo politico regionale e nazionale e soprattutto ad alcuni consiglieri di Palazzo D’Aimmo.

Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla proposta avanzata nel corso della riunione di ‘congelare’ tutti questi incarichi fino alle prossime elezioni Europee.

E sul punto si starebbe ancora ragionando. O forse litigando

(seguono aggiornamenti)

