Bus per Roma ad Anagnina, anche Isernia dice ‘no’: la consigliera Dall’Olio annuncia un ordine del giorno

Il gruppo consiliare pentro riconducibile all’assessore Di Baggio vuole portare l’argomento in assise per far schierare Comune e Regione Molise contro la decisione della giunta Raggi

ISERNIA. Dopo la presa di posizione dell’assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Niro, seguito a ruota dalla consigliera leghista Aida Romagnuolo, anche il gruppo consiliare pentro di ‘Isernia migliore’ si schiera contro la delocalizzazione dell’autostazione di Roma Tiburtina, per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali e internazionali, all’interno del nodo Anagnina.

Su proposta della consigliera Linda Dall’Olio, in occasione della prossima riunione dell’assise civica di Palazzo San Francesco, verrà presentato un ordine del giorno atto ad impegnare il sindaco a farsi portavoce, con il supporto della Regione Molise, presso la giunta capitolina, dell’istanza di modificare l’atto deliberativo con il quale è stata approvata tale delocalizzazione.

“Per gli studenti e i lavoratori pendolari della nostra città – afferma Dall’Olio - questo provvedimento, approvato con delibera 189 del 16 ottobre 2018 della giunta Raggi, creerebbe una permanente condizione di disagio negli spostamenti.

Il collegamento con il centro della città di Roma, effettuato con i mezzi di trasporto urbani dalla stazione Anagnina, è evidentemente più difficoltoso rispetto a quello attuale dalla stazione Tiburtina e tale complicazione compromette le condizioni di lavoro e di studio e di attività di tutti gli utenti.

Questa delibera – incalza l’esponente di ‘Isernia migliore’ - determina un gravissimo danno per l’autotrasporto civile e pendolare, pubblico e privato, di lavoratori, studenti, professionisti e operatori economici che quotidianamente si sviluppa tra il Molise e Roma Capitale. È inaccettabile una decisione così penalizzante assunta in maniera unilaterale dalla giunta romana. Per gli spostamenti da Isernia al centro di Roma si impiegherebbero complessivamente circa 4 ore, praticamente un'ora in più a seconda del traffico cittadino.

La città di Isernia, come l’intera nostra regione, già fortemente penalizzata da un trasporto pubblico scarso ed inefficiente - conclude DallìOlio - rischia di peggiorare anziché migliorare le condizioni di trasporto per le quali si lotta quotidianamente ormai da anni”.

