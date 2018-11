Primarie del Pd, s'ipotizza la data del 3 marzo. E il Molise potrebbe ‘adeguarsi’

Le indiscrezioni sulla stampa nazionale rivelano che potrebbe essere quello il giorno individuato per scegliere il segretario nazionale del partito. L'obiettivo è di evitare ripercussioni su alcune tornate elettorali regionali (come quella dell’Abruzzo). L’eventuale accoglimento di questa proposta sarebbe anche ‘utile’ al Pd molisano.

CAMPOBASSO. Sebbene la decisione sulla data del Primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd sarà ufficialmente presa il prossimo 17 novembre, circolano già sui quotidiani nazionali le indiscrezioni di rito.

La data potrebbe essere quella del 3 marzo e di fatto, secondo quanto appreso da fonti interne al Coordinamento regionale del Partito Democratico del Molise nei giorni scorsi, potrebbe coincidere con le Primarie regionali.

Come si ricorderà, proprio il Coordinamento ha recepito le istanze di una parte consistente del partito che aveva sottolineato a più riprese (anche durante l’assemblea regionale dell’8 ottobre) la necessità di attendere – ove mai fosse possibile per la tempistica regionale – le decisioni a livello nazionale per comprendere al meglio gli scenari politici e consentire agli elettori di recarsi al seggio una sola volta.

Il 28 febbraio 2019 la data ‘limite’ per tenere le Primarie nel Molise, alla luce delle scadenze elettorali di maggio che vedranno il ritorno alle urne di città importanti come Campobasso, Termoli e Campomarino.

Ma gli appuntamenti potrebbero coincidere visto il margine ridotto che separa le due date possibili.

Le decisioni ufficiali, che avranno ricadute certe anche per il Pd del Molise, però sono rimandate al 17 novembre. L’unica certezza, in campo nazionale, è la presenza , nella sfida, del presidente della Regione Lazio. E in campo regionale l’unico papabile, che ha più volte detto di voler scendere nell’agone politico a meno che non si individui una candidatura unitaria, è il consigliere regionale Vittorino Facciolla.

