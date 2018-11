Gam, il Pd non voterà l'automozione di Toma: serve concretezza, non fumo. I 5 Stelle si astengono

Pagina 1 di 2

I lavori sono ripresi da pochi minuti, dopo la riunione dei capigruppo. Dura 'reprimenda' di Micaela Fanelli: "L'automozione di Toma solo fumo, non la votiamo. Facciamo qualcosa di concreto,votiamo oggi stesso la nostra legge". Il Movimento 5 Stelle, per non 'mettersi di traverso' dichiara che si asterrà.

CAMPOBASSO. Lavoratori Gam in presidio davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise dove i lavori della seduta odierna avrebbero dovuto iniziare alle 11.30.

Una delegazione è stata ricevuta, da qualche minuto, dal presidente del Consiglio Salvatore Micone.

Naturalmente si avverte la preoccupazione fra i lavoratori che si sono riuniti davanti a Palazzo D’Aimmo e l’attesa per le decisioni che potrebbero essere prese oggi e che sono dirimenti per il futuro.

I 262 lavoratori hanno firmato una liberatoria che esonera la Gam dal pagamento delle indennità fino a quando non sarà operativo il decreto che consente un ulteriore anno di cigs. Un atto che sarebbe stato richiesto come ulteriore garanzia proprio dalla struttura commissariale della Gam.

“Con senso di responsabilità abbiamo firmato tutti – spiega Mario Michele Izzi, Rsu Cisl, davanti ai cancelli del Consiglio regionale (nella foto, ndr) - e dal 5 novembre siamo senza copertura. Potrebbe essere anche per 120 giorni che è il limite massimo come si legge nella lettera. Speriamo che non sia questo il lasso di tempo perché siamo tutte famiglie monoreddito, abbiamo bruciato i risparmi di una vita in questi anni. Alcuni di noi sono stati costretti a vendere persino la casa”.

CONSIGLIO REGIONALE AL VIA.

In aula le posizioni naturalmente sono diverse ma l'obiettivo è identico: trovare una soluzione che sia percorribile per tutelare i lavoratori.



LA POSIZIONE DEL PD. Il Consiglio inizia con la mozione sulla vicenda Gam ma è Vittorino Facciolla che chiede scelte coraggiose e non di retroguardia. “Abbiamo un escamotage legislativo, quello usato nel recente passato (impegnare la Finmolise): la politica deve fare sforzi diversi oltre la mozione sulla quale siamo tutti d’accordo. Occorre una tutela seria dei lavoratori. La Cigs non è in discussione? Verrà firmata dopodomani? Allora approviamo una legge fotocopia come quelle del 2016 e del 2017. Noi oggi presentiamo una legge. Votiamo la mozione ma offriamo a voi – e sembriamo noi i consiglieri di maggioranza - una valutazione su una condotta che è mutuabile rispetto agli anni precedenti Immagino l’osservazione: la norma è potenzialmente illegittima (infatti la Giunta regionale dovette abrogarla) ma non possiamo rischiare che 260 persone restino con il sedere a terra. Noi non ce lo possiamo permettere. Ragioniamo su questo, presentiamo la legge, portiamola subito in Prima Commissione e poi approviamola in Consiglio".

L'ORDINE DEL GIORNO DEl MOVIMENTO 5 STELLE. Prende la parola Andrea Greco che annuncia la presentazione di un ordine del giorno: "abbiamo elaborato una nostra proposta e ringraziamo il nostro Antonio Federico per l’ecomiabile lavoro. La nostra soluzione si fonda sulla base degli ultimi incontri al Mise che ha dato parere favorevole al fitto del ramo d’azienda. Nel Governo la Regione Molise ha trovato la massima collaborazione ma venire oggi in aula e chiedere risorse aggiuntive mi sembra davvero troppo. I dodici mesi ci sono, lo ha messo nero su bianco il Governo che consentendo la cigs, crede del progetto di rilancio dell'azienda, alla prospettiva di futuro. Le prime assunzioni da gennaio anche se con un reddito al di sotto della soglia di pobertà con 680 euro al mese per 140 giorni all’annoi. Per i lavoratori meglio quello piuttosto che niente, Il Movimento ha un’altra visione: da sempre conduciamo una battaglia sull' uscita dalle partecipate. In quest'aula qui ci sono persone che hanno precise responsabilità, che ora sono in maggioranza e prima erano con il centrosinistra. Noi non vogliamo foraggiare né fare assistenzialismo: proseguiamo con l’exit strategy con le partecipate ma se non garantiamo una copertura dal 5 novembre rischiamo di mandare sul lastrico 262 persone e relative famiglie. Siamo chiamati ad una presa di responsabilità.Troviamo insieme la soluzione. Ma facciamolo".