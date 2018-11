Inverno e influenza alle porte: comincia in Molise la campagna vaccinale

In regione si parte venerdì 16 novembre. Le dosi disponibili presso i medici di famiglia, i pediatri e i distretti socio-sanitari



CAMPOBASSO. Al via in Molise la campagna vaccinale. Da venerdì 16 novembre sarà possibile vaccinarsi per prevenire l'influenza stagionale. L’Asrem ha distribuito i vaccini ai medici di medicina generale ai pediatri di libera e ai Centri vaccinali dei distretti socio-sanitari aziendali.

L'Asrem ricorda che la vaccinazione è gratuita ed è raccomandata per le categorie definite a rischio: persone ultra sessantacinquenni, soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da malattie croniche, donne al secondo e terzo mese di gravidanza, persone che per motivi di lavoro si trovino a contatto con animali.

