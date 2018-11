Presidente del Consiglio per 5 anni, il blitz ' a sorpresa' della maggioranza

Pagina 1 di 3

Seduta pomeridiana del Consiglio, Greco presenta una interrogazione urgente sugli ‘strapuntini’ dopo gli articoli apparsi sulla stampa. Inversione ad U della maggioranza sulla proposta di allungare a 5 anni il mandato del Presidente del Consiglio: presentato un emendamento che differisce alla prossima legislatura l'entrata in vigore (eventuale) della normativa. Tanti distinguo fra i consiglieri di maggioranza ma poi a sorpresa la crisi rientra. E la normativa passa con la maggioranza assoluta.

CAMPOBASSO. Raffica di interrogazioni e interpellanze all’inizio della seduta pomeridiana del Consiglio regionale, compresa quella presentata dal Movimento 5 Stelle per chiarire le informazioni apparse sulla stampa (non tutta) circa l’affidamento dei servizi di assistenza dei Programmi Europei. Argomento ‘strapuntini’ quindi, al centro di una interrogazione urgente (l'aula non ha approvato l'immediata iscrizione).



Si parte con il punto ‘dolente’ della seduta. La modifica dello Statuto che è al centro di una proposta di legge del presidente Toma nella sua veste di consigliere regionale. In pratica, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (e quindi l’ambito ruolo di Presidente di Palazzo D’Aimmo) resteranno in carica per cinque anni e non più per i 30 mesi che dalla nascita della Regione Molise hanno cadenzato la ‘vita’ dell’organo che rappresenta tutto il Consiglio e quindi tutte le forze politiche. La seduta mostra fin da subito la difficoltà della maggioranza nell'approvare la proposta. Molti i consiglieri che hanno 'confessato' i propri dubbi ma alla fine la 'protesta' rientra. E anche Quintino Pallante vota a favore nonostante le indiscrezioni lo vedano direttamente coinvolto in quanto 'futuro presidente'.



I LAVORI

Al consigliere Di Lucente il compito, in qualità di relatore, di illustrare la proposta di legge e le sue motivazioni. Prima fra tutte la ‘stabilità’ del Consiglio stesso che non sarebbe più esposto alle frizioni interne legate all’approssimarsi della scadenza fissata con legge. E, in seconda battuta, la fine di quel ‘poltronificio’ che gira intorno agli incarichi di prestigio, occasione di forti contrapposizioni politiche.

Che l’argomento non sia propriamente nelle corde dei consiglieri di maggioranza (posto che la minoranza, per ammissione di Patrizia Manzo e di Vittorino Facciolla non pare sia stata nemmeno consultata sebbene l’argomento ‘chieda’ condivisione delle forze politiche visto il ruolo di garanzia del presidente del Consiglio) è stato fin subito chiaro con la prima dichiarazione di voto. Quella di Aida Romagnuolo (Lega): anche io, come molti di voi, ho immaginato di poter essere presidente del Consiglio quando sono stata eletta. Se questa norma fosse stata modificata a valere sulla prossima legislatura l’avrei votata ma non è così. Non è nell’interesse dei cittadini ma solo della politica. Quindi annuncio il mio voto contrario”.

E il gelo è sceso nell’aula del Consiglio regionale.