Di Baggio a Genova ‘convince’ i colleghi sul ruolo della Formazione professionale

L’assessore regionale ha relazionato al Salone OrientaMenti: “Stimolare i giovani a perseverare nello studio e nel lavoro in controtendenza con il lassismo che il reddito di cittadinanza invece alimenta”

CAMPOBASSO. Strappa gli applausi e convince la qualificata platea l’assessore Roberto Di Baggio, presente a Genova - in rappresentanza della Regione Molise - al Salone OrientaMenti, Forum Nazionale sull'Istruzione e Formazione Professionale.

Il suo intervento, in qualità di relatore, sulla necessità di stimolare i giovani a creare e cercare le opportunità di studio e di lavoro, in palese controtendenza con “il lassismo tipico di politiche populiste come, ad esempio, il reddito di cittadinanza che provocano un deterioramento mentale e un decadimento culturale e sociale” ha trovato la più ampia condivisione dei partecipanti alla tre giorni di studio, workshop e confronto formativo.

Sulle tracce dell'incontro avvenuto la scorsa estate con la collega Ilaria Cavo, l'assessore molisano ha infatti accolto con piacere l'invito rivolto alla Regione Molise ed è presente nel capoluogo ligure assieme struttura tecnica regionale.

In qualità di esponente della Giunta regionale, ha naturalmente rappresentato ai colleghi delle altre regioni tutte le iniziative che l’Esecutivo Toma, nonostante il recente insediamento, sta mettendo in piedi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Fra gli stands del Salone OrientaMenti anche lo spazio che ospita una delle eccellenze molisane: l’ITS Fondazione D.E.Mo.S. del Molise ha allestito il progetto dal titolo 'Bio 4.0 in serra', un modello di trasferimento tecnologico e didattica esperienziale nella coltivazione biologica automatizzata in serra. Una delegazione di studenti del corso ITS D.E.Mo.S. 'BioAgriTech' Tecnico Superiore per le produzioni in agricoltura biologica ha presentato il progetto allo stand riservato alla Regione Molise riscuotendo un notevole successo e suscitando la curiosità e l'interesse dei presenti.

.Anche gli assessori delle Regioni Liguria e Toscana hanno visitato ed apprezzato lo stand molisano al termine della riunione straordinaria della Commissione Istruzione Lavoro che si è tenuta nel primo pomeriggio nella Sala Marin del Centro Congressi.

L’idea che l’assessore persegue e che ha spesso evidenziato nel corso di questi mesi riguarda il rafforzamento della filiera istruzione-formazione-lavoro che “resta il percorso più valido per trattenere nella nostra regione i giovani studenti molisani oltre che per attrarre risorse da altre regioni con il potenziamento dell'offerta formativa”.

