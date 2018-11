Mobilità in deroga, Izzo incalza la Regione: “I lavoratori della provincia di Isernia sono di serie B”

Il noto sindacalista, in piena emergenza sulla vertenza Gam, rimette sul ‘tavolo’ la situazione degli ex Ittierre, ex Dr ed ex Esattorie

CAMPOBASSO-ISERNIA. In piena emergenza sulla vertenza Gam, il sindacalista pentro Emilio Izzo torna alla carica con la vicenda dei lavoratori in attesa della mobilità in deroga, incalzando Regione Molise e Provincia di Isernia.

"Tutto il rispetto e la solidarietà dovuti per gli ex lavoratori Gam, che in queste ore lottano per il proprio futuro, - afferma Izzo - ma sarebbe più giusto se il presidente Toma e i rappresentanti della provincia di Isernia, in consiglio regionale e in giunta, spendessero qualche parola e facessero qualcosa anche in favore degli ex Ittierre, degli ex Di Risio e degli ex Esattorie che attendono da mesi la mobilità in deroga, approvata dal Governo centrale, ma mai erogata dalla Regione Molise. Quei soldi, evidentemente, servono ad altro.

Purtroppo, - continua il sindacalista - i lavoratori e i cittadini della provincia di Isernia sono di Serie B, discriminati e dimenticati, sia dalla politica regionale, che dagli stessi sindacati. Nonostante tre assessori e la grande rappresentanza alla Regione, la provincia di Isernia era e resta una provincia fantasma".

