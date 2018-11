La legge elettorale del Molise 'osservata speciale' dal Governo: i 5 Stelle accelerano, ribaltone sogno proibito

I portavoce hanno incontrato il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera per sottoporgli le perplessità più volte evidenziate rispetto alla norma varata a dicembre del 2017. In primo luogo l’aumento dei ‘costi della casta’. Conseguenze imprevedibili all'orizzonte

CAMPOBASSO. La prima mossa dei 5 Stelle non è stata di certo quella di provare a cancellare il meccanismo che consente ai primi dei non eletti di rientrare in Consiglio ‘grazie’ alla sostituzione degli assessori. Macchè, la storia parte da lontano. E precisamente dal dicembre del 2017, quando il Consiglio regionale del Molise approvò la legge elettorale, la numero 2 del 5 dicembre del 2017.

Allora il Movimento aveva solo 2 consiglieri regionali e non sei, come oggi. Ma quella legge approvata a ridosso del voto gridava già vendetta che, come recita un antico adagio, deve essere servita fredda.

Il momento per sferrare il colpo potrebbe avvicinarsi. Circa un mese fa i portavoce del Movimento hanno fatto visita all’onorevole Giuseppe Brescia, presidente in quota 5 Stelle della Commissione Affari Costituzionali della Camera che annovera, fra i suoi componenti, anche Emanuele Fiano, Maurizio Martina, Gennaro Migliore, Matteo Orfini, Giorgia Meloni e pure la deputata molisana Annaelsa Tartaglione.

Non solo una visita di cortesia, chiariamoci: i portavoce regionali hanno portato all'attenzione del presidente la legge elettorale del Molise, che ha dispiegato i suoi primi effetti proprio nell’aprile scorso.

In pratica, avrebbero chiesto al presidente della Commissione Affari Costituzionali di verificare la normativa sotto il profilo della regolarità e della sostenibilità finanziaria e da questi, a quanto si apprende, avrebbero ricevuto la promessa di un interessamento concreto da parte del Governo.

Il primo tema da approfondire, ça va sans dire, sarebbe quello relativo all’aumento dei costi. Circa 4 milioni in più a legislatura che, nei fatti, significa poco più di due euro al mese per ogni molisano ma che, nel complesso, di certo corrisponde a una bella cifra. E si torna a bomba: è proprio questo l’argomento al centro della proposta di legge bocciata ieri notte, nel corso di un infuocato Consiglio regionale terminato dopo mezzanotte.

Il meccanismo della sostituzione degli assessori con i primi dei non eletti nella lista corrispondente di fatto aumenta il ‘costo della casta’, tema caro alla galassia pentastellata da sempre. La legge elettorale attualmente in vigore (bocciata da alcuni costituzionalisti e promossa a pieni voti da altri) sancisce l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale, il che spalanca la porta a ‘meccanismi’ anche politicamente discutibili per i 5 Stelle, come dichiataro anche ieri notte in aula. Ma ci sarebbe un secondo aspetto sul quale avrebbero chiesto una verifica: il passaggio al sistema previdenziale di tipo contributivo, in analogia con quello previsto per i componenti della Camera dei deputati, contenuto nella legge 9 del 2015. Anche questo argomento nelle corde del Movimento da sempre.

Il Governo avrebbe mostrato notevole interesse per le vicende molisane al punto da assicurare una valutazione puntuale e anche veloce della normativa elettorale del Molise. E ora, con la Regione Abruzzo che starebbe lavorando su un impianto simile, i tempi si potrebbero davvero ridurre. Con conseguenze assolutamente imprevedibili.

