Isernia, al via i corsi nella sede universitaria di via Mazzini: la soddisfazione del Comune

Duecento studenti della facoltà di Infermieristica ripopolano il centro storico pentro. De Toma: “E’ stato fatto il possibile per la riapertura”

ISERNIA. Al via le lezioni del corso di laurea in Infermieristica presso l’ex convitto vescovile di via Mazzini a Isernia. Il segno tangibile dell’agognato ritorno dell’università nel centro storico pentro.

Ed ecco che l’amministrazione comunale esprime soddisfazione per la riapertura della sede, considerata la più adeguata, “l’unica in grado di contemperare le esigenze della città e degli studenti”.

Sede che vedrà, a breve, un potenziamento con nuovi uffici e servizi, così come auspicato dal comitato dei commercianti della zona. Risultato raggiunto grazie alla sinergia di varie istituzioni e organismi, quali la Regione Molise, l’Università, l’Asrem e la Curia che, insieme all’ente di palazzo San Francesco, hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo finale.

“Il Comune di Isernia è sempre stato promotore e coordinatore del progetto finalizzato alla riapertura della sede universitaria nella parte antica della città – ha dichiarato Sonia De Toma, assessore comunale alla pubblica istruzione e all’università – Infatti, si è costantemente adoperato nel convocare tavoli tecnici e incontri fra le parti interessate. L’azione di coordinamento iniziò due anni fa quando il sindaco Giacomo d’Apollonio, con sue missive, invitò la Regione ad attivarsi per il trasferimento della facoltà di infermieristica. A queste seguirono alcune riunioni, fra cui quella del 5 dicembre 2017 presso Palazzo san Francesco, da cui partirono i determinanti impulsi organizzativi. Altri incontri sono poi seguiti, pure con la nuova amministrazione regionale, fra cui quello dello scorso 8 agosto che ha dato l’input definitivo, lottando contro il tempo, affinché tutto fosse pronto per l’inizio del corrente anno accademico. Cosa che è puntualmente avvenuta. A partire dalle sedute di laurea tenutesi a metà ottobre, – ha concluso De Toma – la sede di via Mazzini vede la frequentazione di circa duecento universitari (fra studenti e docenti), con il gradimento di tutte le parti sociali”.

