Trenitalia, 3 milioni in più per il contratto con la Regione Molise. E l’assessore ‘minaccia’: servizi degni o sospendiamo tutto

Ogni anno la Regione Molise versa alla società circa 22 milioni di euro, passati a 25 nella passata legislatura. Vincenzo Niro ha già battuto i pugni sul tavolo e lanciato l'ultimatum: 20 giorni per tornare ai costi 'ridotti' o decisioni drastiche. A metà dicembre i rappresentanti dell'azienda saranno a Campobasso

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Tre milioni di euro in più, per una convenzione che già ‘costa’ alla Regione Molise 22 milioni di euro l’anno, a fronte di un servizio che fa acqua da più parti, riceve solo critiche ed è oggetto anche di facile ironia. L’aumento entrerà in vigore il prossimo primo gennaio.

“Un regalo della passata legislatura”, dice ironico l’attuale assessore Vincenzo Niro, che nei trascorsi 5 anni a guida centrosinistra c'era ma senza ruoli di responsabilità e con posizione critica fin da subito. Il contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Molise al quale si riferisce è quello siglato nell’estate del 2017 e avrà (forse) validità fino al 2023.

Sì, perché non è detto che la faccenda fili liscia come l’olio. Questo aumento di tre milioni di euro, all’assessore Vincenzo Niro non è andato proprio giù. Tanto che mercoledì scorso, giorno in cui si è tenuto il Consiglio regionale e la sua assenza è stata notata soprattutto perché si è discusso (e pure parecchio) della legge elettorale che egli stesso ha contribuito in maniera determinante a predisporre, è stato a Roma per affrontare la questione in prima persona.

“Certo, sono andato a urlare il disappunto per un servizio che sicuramente non è corrispondente a quanto ci costa – spiega – e, sia chiaro, non sono andato di certo a chiedere. Io voglio che vengano ripristinate le condizioni essenziali del servizio in tempi brevissimi. Altrimenti faremo le nostre valutazioni”.

Che, in sintesi vuol dire che la Regione Molise potrebbe anche decidere di sospendere il servizio così da far capire, chiaro e tondo, che non si scherza più.

Treni che si fermano un giorno sì e l’altro no, vagoni caldi d’estate e freddi d’inverno, poche carrozze soprattutto nei periodi in cui è notorio che sia il mezzo di trasporto più usato. Ritardi che, spesso e volentieri, cadenzano viaggi interminabili. E ora, con l’ulteriore penalizzazione per i pendolari diretti a Roma, costretti a scendere al terminal dell’Anagnina, c’è da scommettere che in tantissimi preferiranno il treno che, comunque, arriva in centro città.

“Venti giorni di tempo, questo è l’ultimatum che gli ho dato – spiega ancora Niro - e poi non è detto che non chieda alla Giunta di seguirmi e deliberare la sospensione del servizio”. Un primo risultato, a fronte di un atteggiamento non passivo della Regione Molise, è arrivato. E’ previsto per la metà di dicembre un incontro, che si terrà proprio a Campobasso, con i responsabili della società al fine di verificare, di persona, la situazione e di conseguenza (si spera) apportare le necessarie modifiche a un accordo oneroso soprattutto in considerazione della qualità del servizio reso.

Andando a ritroso, proprio Trenitalia spiegava che il nuovo contratto firmato con la Regione Molise un anno fa puntava “a incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari (circa 26 treni e 37 autobus al giorno) nell’ottica di una sempre maggiore integrazione dei servizi tra ferro e gomma, cardine del Piano Industriale di FS Italiane. Il contratto – spiegava allora Trenitalia - ha valore economico complessivo di 223 milioni di euro (comprensivo di corrispettivi e ricavi da mercato) e definisce anche un investimento economico in autofinanziamento di 13,5 milioni di euro, finalizzato all’acquisto di tre nuovi treni”.

Alla luce della situazione che affrontano ogni giorno i pendolari molisani, leggere che “la progressiva entrata in esercizio di questi nuovi convogli, sommata agli interventi di riqualificazione dei treni Minuetto in servizio sulle linee molisane, continuerà a contribuire al rinnovo dell’età media della flotta del Molise”, lascia l’amaro in bocca. La Regione Molise, competente in materia di programmazione e finanziamento del servizio, corrisponde a Trenitalia “corrispettivi medi per 22 milioni di euro all’anno a fronte di una produzione annuale di 2 milioni di treni-km (26 treni al giorno, che percorrono 2 linee interregionali e che fermano in una stazione in territorio laziale (Cassino) e in 5 stazioni in territorio campano (Vairano, Teano, Pignataro, Capua, S. Maria Capua Vetere)”.

Il contratto però sottolinea un altro particolare: un sistema di valutazione delle prestazioni di Trenitalia da parte della Regione. Per l’assessore Niro, è arrivata l'ora.

